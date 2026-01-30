毛孩無礙吸客 港貓餐廳生意增 狗入食肆年中批首輪申請

我的頻道

香港新聞組／香港30日電
香港寵物節29日在香港會議展覽中心舉行，現場設有約1000個展位，為參觀者提供一站式選購各類寵物食品、服飾、玩具、美容護理、清潔用品等；圖為寵物狗與「港式」小賣部裝飾。 (中新社)
去年出爐的施政報告提出寵物友善措施，包括讓餐飲業經營者申請容許狗隻進入的食肆牌照，環境及生態局局長謝展寰29日在立法會透露，政府的目標在今年年中批出首輪申請，食環署將聯同各政府部門開始採用新模式，加快審批食肆露天座位申請，助力業界開拓更多商機。

據悉，港府下周將向立法會提交相關文件。有貓餐廳負責人表示，寵物經濟具發展潛力，吸引不少本地愛寵人士及內地旅客，以他經營的貓餐廳為例，自引入貓隻後，營業額便增長約兩成，而顧客對動物包容度高，暫未接獲食物衛生相關投訴。

綜合大公、文匯報報導，立法會食物安全及環境衛生事務委員會29日舉行政策簡報會，謝展寰會上表示未來其中一項工作重點是落實施政報告提出的寵物友善措施，讓經營者申請容許狗隻進入食肆的牌照，目標在今年中批出首輪申請，正式解除實施逾30年的法例禁令。他並表示，食環署今年上半年亦會聯同各政府部門開始採用新模式，加快審批食肆露天座位申請。

餐廳日後可申請容許狗隻進入的食肆牌照，而現時貓隻進入餐廳無須額外牌照，只需持有普通食肆牌照，食環署會定期上門巡查。位於旺角的貓餐廳「火之神」的經營情況，則可作為日後食肆讓狗隻進入的參考。該餐廳負責人陳先生表示，店舖2024年6月開業時僅經營餐點服務，惟他因長時間工作引致情緒壓力，去年初開始輪流將家中飼養的貓隻帶到店內陪伴，結果顧客反應熱烈，現時店內常駐13隻貓兒，而引入貓隻後，營業額上升約兩成，自己與客人互動亦有增加。

此外，全港最大型的寵物展覽「香港寵物節2026」於29日起至周日（2月1日）假灣仔會展舉行，今年設有近1000個展位，涵蓋寵物糧食、飲料、服飾、玩具、美容護理等商品或服務。為配合即將來臨的農曆新年，展覽特別展出外形近似中國龍的「龍螳螂」。29日展期首天吸引大批市民帶同愛寵到場。有展商表示去年參展效果極好，生意額超出預期，期望今年生意額翻倍。

