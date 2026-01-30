我的頻道

張又俠等解放軍將領震盪落馬 學者：恐鋪陳二十一大「弱主」繼位

美關稅逼出新活路 各國摸索不脫鉤的「去風險」求生術

駁斥巴士強制繫安全帶全球最嚴 港府：路窄彎與外國不同

香港新聞組／香港30日電
香港巴士安全帶新法例1月25日正式生效，大部分市民自覺遵守，巴士上能見到不少外籍人士主動繫安全帶。（中通社）
香港巴士安全帶新法例1月25日正式生效，大部分市民自覺遵守，巴士上能見到不少外籍人士主動繫安全帶。（中通社）

香港公共交通工具強制乘客佩戴安全帶的法例1月25日正式實施。對於「本土研究社」稱，外國部分地區的市區巴士豁免乘客必須佩戴安全帶，又抹黑香港相關法例疑是「全球『最辣』」。香港特區政府運輸署安全總監李艷芳29日在電台節目中指出，香港多山、多斜路、窄路、彎路，短途巴士亦會途經高速公路，不能直接與外國的情況相提並論。2018年大埔車禍獨立檢討委員會成員羅康錦亦指出，當年委員會曾討論安全帶效用及是否使用，最終目標是希望全民使用安全帶，立法強制佩戴是其中最有效的落實途徑。

文匯報報導，立法佩戴安全帶的法例源於2018年大埔致命車禍後，政府成立的獨立檢討委員會提出的45項建議之一，當中包括加裝安全帶，但沒有提出要立法強制乘客佩戴。羅康錦29日在電台節目中解釋，當時的想法是巴士安裝安全帶後，市民就會自覺使用，但沒有討論如何執行落實，因為當時最重要的是考慮如何先安裝。對於目前仍有服役的巴士未配備安全帶，他相信除了技術可行性外，也須考慮安裝成本。他強調，委員會的最終目的是希望全民使用安全帶。他認為，強制佩戴安全帶是最有效的執行方法。

他認為改變習慣需要時間，佩戴安全帶「不方便一定會」，但許多人可能未意識到意外隨時降臨，他又強調每年有數百人因巴士事故受傷，這不是小數字。

李艷芳亦認為，香港的情況不能與外國部分地區的市區巴士直接比較，「香港道路有很多山、斜路，一些比較短程巴士亦有機會行上較高速的高速公路， 亦有窄路、多彎，所有巴士路線無論在市區或新界要加裝安全帶。」署方會持續檢視實施情況，包括實際操作情況有無改善空間，讓乘客在使用安全帶時可以更方便，養成使用安全帶的習慣。

公共交通工具強制佩戴安全帶的新例本月25日生效後，各界意見不一，更曾發生惡意剪斷安全帶的情況。29日，城巴一名男乘客準備在長沙灣道下車時，發現座位安全帶被卡住45分鐘無法解開，車長停車施援無果，最後勞動消防員到場解困。

城巴事後進一步檢查涉事安全帶，發現鎖扣內部被一張錫紙阻礙無法正常運作，正循有人蓄意破壞安全帶方向調查，並報警處理。被困座位45分鐘的男乘客表示，會繼續支持新例，因為安全帶在意外發生時可救命，但希望巴士公司改善有關安全帶故障時的應變措施。

