港府6招拚金市助投資者掘到金 恒生黃金ETF首日掛牌升9%

香港新聞組／香港30日電
國際金價漲不停，29日突破5500美元關卡，再創歷史新高，港府近日大力開拓黃金交易市場，市場將有更多貴金屬相關產品供投資者選擇。（中通社）
國際金價漲不停,29日突破5500美元關卡,再創歷史新高,港府近日大力開拓黃金交易市場,市場將有更多貴金屬相關產品供投資者選擇。(中通社)

港府大力開拓黃金交易市場，財庫局日前公布六項推動香港黃金市場高質量發展的措施，包括擴建機場倉庫設施、深化港深合作、建立黃金中央清算系統、擴大稅務優惠、制定可持續標準與推出黃金基金。29日上市的恒生黃金ETF（3170） 就是落實了政府上述措施的其中一個重要舉措，乘著金價創新高加持，該ETF首日掛牌大升9%。

文匯報報導，該ETF有多項創新，包括為投資者提供於恒生銀行贖回實物黃金的選項，同時未來還將增加代幣化非上市類別基金單位選擇，以及透過持牌數字資產平台分銷，滿足各類型投資者的需要，協助捕捉黃金市場的增長潛力。乘著金價創新高加持，該ETF首日掛牌大升9%。

證監會主席黃天祐29日在該ETF上市儀式致辭時表示，恒生黃金ETF的上市，對香港ETF市場意義非凡，形容為「黃金時刻（golden moment）」，體現香港市場在支持投資者所需創新產品方面的實力和深度。他指出，新產品將黃金轉化為現代化、易於參與的投資工具，而市場競爭促進創新，亦為投資者和香港創造機會。

黃天祐續指，證監會樂見更多金融創新，以擴大市場參與度、加強市場韌性，並運用區塊鏈等前沿工具，使香港市場面向未來做好準備。

港交所市場主管余學勤表示，這是近十年來香港再次迎來黃金主題的ETF產品上市，隨著其他以黃金為主題的ETF陸續推出，市場上將有更多貴金屬相關產品供投資者選擇。港交所將繼續與市場持份者緊密合作、推動產品創新，支持香港發展成為黃金交易樞紐，進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位。

財庫局局長許正宇表示，是次上市充分支持將香港發展為國際黃金交易樞紐的願景，並有助於香港黃金市場的增長與創新。該ETF探索透過持牌數字資產交易平台分銷，將有助連接傳統與數碼金融，發掘新機遇。這項發展與行政長官於2025年施政報告提出要推動構建世界級國際黃金交易市場的目標高度一致。

許正宇表示，恒生黃金ETF作為香港首隻支持於銀行贖回實物黃金的交易所買賣基金，它無縫地結合了交易所買賣基金的靈活性、流動性與實物商品的安全性，並實現全在香港境內進行順暢交易、安全儲存及靈活贖回。該ETF未來還將探索透過持牌數字資產交易平台進行分銷，銜接傳統金融與數字金融，開拓嶄新機遇。他樂見本地金融創新持續推進，並期待未來取得更大突破。

