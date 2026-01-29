陷清債騙局 誤信破產可續借貸買樓車 百人失財128萬美元

香港示意圖。(圖：shutterstock)

騙徒推銷極速完美「清債」，原來是陷阱。警方新界南總區反詐騙組26日瓦解一個訛稱提供「個人小型破產計畫」的詐騙集團 ，騙徒以提供虛假的破產服務，聲稱能協助受害人豁免償還債務，更不受破產令限制，可繼續置業買車及貸款 等，從而誘使對方借取所謂的低息貸款，再以「轉介手續費」名義騙走借款，事主其後到律師行查詢始知該破產計畫子虛烏有。

大公、文匯報報導，警方在行動中以串謀詐騙罪拘捕5男2女（28歲至38歲），檢獲多部電腦及手提電話，以及超過170萬元現金，估計受害人多達100名，涉款逾1000萬元（港幣，下同，約128萬美元）。

新界南總區高級警司姚永勤28日表示，警方去年接獲4名受害人報案指，接獲聲稱可協助申請低息貸款的推銷電話後，獲邀到葵芳一間訛稱為會計公司的辦事處，被兩名職員推銷「個人小型破產計畫」，申請該計畫的人士即使債台高築，也能透過申請無懲罰性的破產甩身，無需償還債項。

其後職員會帶事主到一間位於尖沙咀的財務公司以高達47%年利率 借貸，借款由3.8萬至17萬元不等。受害人取得貸款後，職員隨即以收取「轉介手續費」名義取走款項。

事後，當受害人到騙徒指定的一間律師樓辦理「個人小型破產計畫」時，卻獲告知這是「真破產」，會被限制置業、消費等，不存在「個人小型破產計畫」，惟已無法再聯絡早前推銷的騙徒。結果，受害人的債務不僅未能「清零」，更因新借貸的款項被騙走而蒙受額外損失，需償還更多貸款。

警方調查後，終鎖定該個本地犯罪集團，其據點包括一間位於葵芳的無註冊、自稱會計公司；一間位於尖沙咀的財務公司，以及一間位於尖沙咀的電話詐騙中心，並於25日採取拘捕行動。

至於在尖沙咀的電話詐騙中心，警方拘捕一男一女，涉嫌透過電話推銷進行詐騙。中心內設有大量電話推銷講稿、約300個電話號碼清單（受害人姓名和身份證號碼以及借貸文件等），相信集團從一些不法途徑取得一些潛在受害者的個人資料，初步估計涉案受害人約有100名。集團更設有「業績龍虎榜」，以催谷成員加強行騙以爭取「業績」。