我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

陷清債騙局 誤信破產可續借貸買樓車 百人失財128萬美元

香港新聞組／香港29日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

騙徒推銷極速完美「清債」，原來是陷阱。警方新界南總區反詐騙組26日瓦解一個訛稱提供「個人小型破產計畫」的詐騙集團，騙徒以提供虛假的破產服務，聲稱能協助受害人豁免償還債務，更不受破產令限制，可繼續置業買車及貸款等，從而誘使對方借取所謂的低息貸款，再以「轉介手續費」名義騙走借款，事主其後到律師行查詢始知該破產計畫子虛烏有。

大公、文匯報報導，警方在行動中以串謀詐騙罪拘捕5男2女（28歲至38歲），檢獲多部電腦及手提電話，以及超過170萬元現金，估計受害人多達100名，涉款逾1000萬元（港幣，下同，約128萬美元）。

新界南總區高級警司姚永勤28日表示，警方去年接獲4名受害人報案指，接獲聲稱可協助申請低息貸款的推銷電話後，獲邀到葵芳一間訛稱為會計公司的辦事處，被兩名職員推銷「個人小型破產計畫」，申請該計畫的人士即使債台高築，也能透過申請無懲罰性的破產甩身，無需償還債項。

其後職員會帶事主到一間位於尖沙咀的財務公司以高達47%年利率借貸，借款由3.8萬至17萬元不等。受害人取得貸款後，職員隨即以收取「轉介手續費」名義取走款項。

事後，當受害人到騙徒指定的一間律師樓辦理「個人小型破產計畫」時，卻獲告知這是「真破產」，會被限制置業、消費等，不存在「個人小型破產計畫」，惟已無法再聯絡早前推銷的騙徒。結果，受害人的債務不僅未能「清零」，更因新借貸的款項被騙走而蒙受額外損失，需償還更多貸款。

警方調查後，終鎖定該個本地犯罪集團，其據點包括一間位於葵芳的無註冊、自稱會計公司；一間位於尖沙咀的財務公司，以及一間位於尖沙咀的電話詐騙中心，並於25日採取拘捕行動。

至於在尖沙咀的電話詐騙中心，警方拘捕一男一女，涉嫌透過電話推銷進行詐騙。中心內設有大量電話推銷講稿、約300個電話號碼清單（受害人姓名和身份證號碼以及借貸文件等），相信集團從一些不法途徑取得一些潛在受害者的個人資料，初步估計涉案受害人約有100名。集團更設有「業績龍虎榜」，以催谷成員加強行騙以爭取「業績」。

詐騙集團 貸款 利率

上一則

玩命港男闖廢建物 冒險攀4樓懸空做「人體旗幟」挨轟

下一則

馬雲談AI時代：不是讓孩子記更多 而是懂得提出好問題

延伸閱讀

男賣400克金條出借14萬 要求按黃金現值還30萬…法院判了

男賣400克金條出借14萬 要求按黃金現值還30萬…法院判了
懸賞刺殺案無罪 建築工人仍遭ICE拘捕

懸賞刺殺案無罪 建築工人仍遭ICE拘捕
判決無罪也沒用 懸賞刺殺博維諾 被告仍遭ICE當庭拘捕

判決無罪也沒用 懸賞刺殺博維諾 被告仍遭ICE當庭拘捕
放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

放學回家遭ICE拘捕 明州5歲童被送德州拘留所

熱門新聞

新疆可可托海景區外寶石溝附近發生雪豹傷人事件。（取材自快科技）

冬季覓食難闖居民區？新疆可可托海景區雪豹攻擊遊客

2026-01-24 01:20
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49

殲20進化 官宣邁入5.5代 「超音速鼓包」讓戰機更強

2026-01-26 07:30
法槌示意圖。（取材自法治日報）

湘女「以身相許」抵債被前男友拒絕 法官一理由判：這錢得還

2026-01-24 07:30

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦