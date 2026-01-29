港人想出走比率降 持外國護照欲移民由15.5%減至9.89%

港大調查顯示，港人移民比率下跌，持外國護照且有意移民者由15.5%減至9.89%，超過77%受訪者表示「非常不可能」及「不太可能」於未來兩年移民。(中通社)

港大28日發布一項調查顯示，若與2021年的移民 調查相比，未來兩年「非常可能」與「有可能」移民的受訪者比率都下跌，其中持外國護照 且有意移民者由15.5%減至9.89%。港大人口研究中心總監方偉晶表示，經過數年後，可能有意移民的港人已離港或是已改變想法。

明報報導，「香港 綜合社會調查」是由港大社會科學學院轄下的港大人口研究中心主辦，調查採用分層隨機抽樣方式，從全港17區抽取住址，並在每戶隨機抽取及訪問一名18至60歲居民，了解香港居民在社會、經濟、政治、文化等多領域的態度與行為，調查時間為2024年9月至2025年3月，共取得4051份有效樣本。

據報導，調查發現逾77%受訪者表示「非常不可能」及「不太可能」於未來兩年移民，約5.67%受訪者則表示「可能」及「非常可能」移民。同時，港大曾於2021年按護照持有情況調查移民意向，若與當年調查相比，沒有持外國護照且表示「非常可能」及「可能」於未來兩年移民的受訪者由2021年9.8%減至4.06%；持有外國護照的則由15.5%減至9.89%。

報導稱，至於生育方面，30至60歲受訪者平均希望生育1.39至1.44名子女，高於18至29歲年輕人平均1.1至1.19名子女，反映年輕一代的生育意欲較低。調查亦發現年輕一代的生育意願與實際生育行為存在較大差距，例如18至24歲群組的差距最大，他們平均希望生育1.85名子女，但實際生育子女平均1.19名，相差0.66名；差距最小的50至60歲群組平均希望生育1.84名子女，與實際生育數目少0.21名，反映年輕人未有將生育意願轉化成實際行為。

報導說，至於受訪者最關注的議題依次為高樓價（12.76%）、通貨膨脹（11.97%）、持續貧窮（8.8%）等，反映市民最關心經濟問題。另較低幸福感的人主要包括未就業及無子女人士，該兩類人士的抑鬱程度也較高。

報導指，團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉稱，生育持續低迷會影響香港勞動力，又預計經濟因素令年輕人不敢生育，建議政府可推動企業實施家庭友善雇傭措施，例如延長陪產假，以鼓勵生育。