股市旺 港樓價扭轉3連跌年升3.25% 分析料今年漲3%至5%

香港差估署28日公布數據顯示，2025年12月樓價指數報298.6點，按月升0.2%，指數創2024年7月以來近一年半高位；連升7個月共4.2%，全年樓價則上升3.3%。（中通社）

香港 經濟穩步發展，加上息口回落，帶動樓價連月向上，終扭轉3年連跌頹勢，去年全年累升3.25%。差估署28日公布，2025年12月私人住宅售價指數報298.6點，較11月的297.9點再升0.23%，連升7個月，為超過4年最長升浪，指數創2024年7月以來，近一年半高位。分析預期今年樓市升勢可望持續。

大公、文匯報報導，立法會祕書處最新研究文件指出，近期樓價回勇原因有三：一是住屋需求殷切。私人住宅市場在過去兩年多出現持續「價跌租升」的罕見現象，儘管近期樓價回穩，但租金 升勢持續，並於2025年12月創下歷史新高，反映住屋需求殷切。

住房需求還可以從細價樓成交倍增得到印證，受惠於從價印花稅稅階調整，中小型單位交投顯著反彈，其中，300萬至400萬元物業2025年的成交量，較2023年激增1.4倍；2025年樓市整體成交顯著反彈，按年升18.3%，為過去十年第二高。

二是供樓負擔顯著回落。受惠於樓價調整及減息周期啟動，市民置業負擔指數已由2023年年中75%的高位，大幅回落至56%，重返過去20年的平均水平。現時每月供款額較兩年前的高峰期減少約9%。

三是房屋供應壓力有所紓解。潛在一手私宅供應量似乎已經見頂，截至2025年9月底為10.2萬個，較一年半前的高位11.2萬個有所回落。消化潛在供應量所需的時間，已由2023年底的102個月，減半至2025年9月的51個月，反映供應壓力顯著緩和。

展望今年樓市走勢，高力估價及諮詢服務高級董事梁鎮峰認為，去年利率 下調、港股持續造好引發財富效應、高才及留學需求、租務回報吸引，加上2024年財政預算案「全面撤辣」等多重利好及觸發熾熱市場情緒，今年料依然持續，預期住宅樓價今年普遍有3%至5%的升幅，而豪宅市場因供應獨特及地段優越，漲幅可能更為顯著。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如從財富效應角度分析「股市旺樓市旺」。她指出，儘管股市與住宅市場之間並無直接因果關係，但歷史數據顯示兩者高度聯動。同步走勢主要受「財富效應」驅動，當股票資產升值時，投資者財務信心提升，並傾向將資產配置多元化，而住宅將是其中之一。