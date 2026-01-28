港政制局長曾國衛健康抱恙辭職 特首無計畫再變動司局長

我的頻道

香港特派員李春／香港28日電
中國國務院27日決定免去香港政制及內地事務局局長曾國衛（左二）的職務，曾國衛表示，自己是因健康因素，在去年12月完成立法會選舉任務後，決定請辭。圖為2025年12月香港舉行第8屆立法會選舉。（中通社）
中國國務院27日決定免去香港政制及內地事務局局長曾國衛（左二）的職務，曾國衛表示，自己是因健康因素，在去年12月完成立法會選舉任務後，決定請辭。圖為2025年12月香港舉行第8屆立法會選舉。（中通社）

港府問責官員變動的傳聞後，現年62歲的港府政制及內地事務局長曾國衛離任，內地官媒說是據香港特首李家超提議，曾國衛說是因他前列腺癌指數一直上升，主動辭任。李家超感謝曾國衞在政府工作及所作出的貢獻，並祝願對方身體健康，一切順利。他會物色其繼任人選，其間會由政制及內地事務局副局長胡健民署任局長工作。

新華社公布，說北京中央政府依照香港基本法，根據香港特首李家超的建議，免去曾國衛的政制及內地事務局局長職務，由副局長胡健民代理局長。

在這一免職前，香港已有不同問責官員人事變動的傳聞。李家超說曾國衛早前向他提出，因健康理由，希望辭去局長一職，他詳細與曾國衛討論、了解情況後，按香港基本法第48條規定，向中央政府作出建議。他說，「事實上如果曾國衛他的身體可以，我是很希望他留任，但我理解他的情況」。

李家超稱，無計畫對司局長人事再有變動，因現時各問責官員均按他要求履職，而且港府目前工作非常多，包括處理大埔宏福苑火災的長期住宿安排、發展經濟、改善民生、推動產業發展、加快發展北部都會區等。有關的傳聞不正確、不攻自破。

曾國衛說，他自2020年4月獲中央任命後，多年來一直盡心盡力做好工作，為特區及市民服務，但在高強度工作中，身體漸漸出現情況，前列腺癌指數一直上升，前列腺特異抗原（PSA指數）長期超過11。他已做不同檢查，包括超聲波、磁力共振、刺穿手術等，亦有按時吃藥，但情況沒改善；與家人及醫生商量後，認為目前最好的處理方法是放下工作、減少壓力、調理好身體，因此他在完成立法會選舉任務後，思考並最終決定向李家超請辭。

曾國衛由2020年出任政制及內地事務局長至今，是遭美國政府制裁的官員之一。他剛負責去年12月的立法會選舉，投票率31.9%超越上屆，此成績獲內地國務院港澳辦大力讚賞。

曾國衛入境處出身，2020年在入境處處長任上將屆齡退休，但被選任為政制及內地事務局局長。他出任政制及內地事務局長至今，是遭美國政府制裁的官員之一。

前民建聯大埔支部主席胡健民，以港府政制及內地事務副局長身分，代理局長。他下午到立法會出席一個委員會會議時，被問到是否有信心處理相關工作，稱政制局上下都會盡心盡力做好工作。

香港 港府 國務院

