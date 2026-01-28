香港跨國公司遭假CEO騙走1717萬美元 警拘71人涉69案

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 警方港島總區過去半個月展開代號「穿雲行動」反詐騙 及反洗黑錢行動，共拘71人涉及69宗騙案和相關洗黑錢案，182名受害人介乎18至68歲，涵蓋律師、牙醫及文員等，部分為高收入及高學歷人士，共損失逾2.14億港元（約2743.5萬美元）。當中一間跨國公司因行政總裁通訊軟件遭入侵，被騙徒以有祕密收購計畫為藉口，騙取轉帳約1.34億港元（約1717.8萬美元）。

大公、文匯報報導，被捕46男25女俱為傀儡戶口持有人，最小僅14歲，最年長65歲，報稱學生、主婦、地盤工及保安等，經調查當中4人早前已被控洗黑錢或以欺騙手段取得財產罪提堂，60人已准保釋候查及7人被釋放。

最大一宗騙案受害人為一間跨國公司西班牙區分公司行政總裁。去年3月報案人收到騙徒以通訊軟件發出訊息，假扮為英國總公司行政總裁，聲稱公司正進行祕密收購，指示其轉帳公司1500萬歐元（約1.34億港元）到指定香港戶口。當時騙徒已入侵其通訊軟件帳號，受害人不疑有詐遂按要求轉帳，直到與真正總公司行政總裁溝通時始揭發受騙。

近期亦有多名受害人被誘使輸入「驗證碼」被轉走金錢。有騙徒偽裝成電訊公司或媒體平台等客服員，聲稱受害人已訂閱用戶計畫或收費電訊服務需繳昂貴月費。騙徒以協助取消誤訂，誘導受害人登入所謂「官方客服平台」；同時以確認帳戶為由，索取受害人信用卡及銀行帳戶資料。騙徒會發送所謂「驗證碼」，指令受害人填入平台標註「驗證碼」的輸入欄，實質是隱藏的轉帳金額欄，從而轉走金錢。

另亦有騙徒發帖文訛稱可免費領取二手物品或各類商品，只需付小額郵費即可送達，當市民提交資料，即以帳戶被凍結，需買家協助驗證為藉口，誘騙輸入「驗證碼」而轉走金錢。