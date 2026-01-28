馬年12花車60隊伍 年初一巡遊尖沙咀 麥當勞、Labubu拜年

香港旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一晚於尖沙咀舉行，近60隊花車及表演隊伍將與市民、旅客互動；圖為香港麥當勞花車設計，復刻80年代經典小火車裝置。（中通社）

香港 農曆新年重頭戲「國泰新春國際匯演之夜」，將於大年初一（2月17日）晚在尖沙咀上演盛大新年派對。今年有近60隊來自香港、內地及海外的花車及隊伍參與表演，更有不少新元素和首次參與隊伍，包括曾在央視春晚演出的普寧富美青年英歌隊和6歲英歌小女孩等首次在這項活動亮相。旅發局預計屆時有10萬人到場觀賞，其中一半是旅客。

大公、文匯報報導，旅發局主席林建岳出席27日舉行的發布會致辭時表示，「新春國際匯演之夜」已舉辦30年，已成為世界級盛事，每年吸引不少旅客參加。今年旅發局以「鴻運傳承」為主題，邀請旅客體驗這個充滿特色的過年活動。

林建岳介紹今年以「開年開運開心」為主題，邀請近60隊花車及表演隊伍參與，當中有好多新元素，香港賽馬會的花車採用巨型金馬造型設計，寓意馬年好運；香港麥當勞 、林村許願樹以及本地原創潮流IP更會首次參與花車巡遊。另外，多架花車及國際表演隊伍在年初一匯演結束後，將首次走進啟德體育園，讓更多市民及旅客能近距離欣賞。

今次匯演有11個花車參與單位、共12輛花車登場。首次參與的隊伍包括香港麥當勞、香港品牌玩具協會及林村許願廣場，其中香港麥當勞將帶來以1980年代沙田麥當勞分店設計為藍本的經典復刻火車，除了有超過40位前線員工演出，經典的麥當勞樂園人物麥當勞叔叔及漢堡神偷等也會一同出席，向大家拜年並互動。

香港品牌玩具協會的花車則匯聚潮流IP元素，例如Labubu、Molly等人氣角色，呈現創意文化，花車以浴缸為造型，象徵一個充滿歡樂的空間；林村許願廣場花車上有會發光的許願樹、吉祥的彩馬裝置，獻上精采歌舞演出。

馬年當然少不了馬的元素，香港賽馬會的花車由三匹璀璨奪目的駿馬裝置牽頭，寓意馬年朝氣蓬勃、繁榮昌盛，映照香港人的無限活力。

今年共有16隊海內外表演團隊，包括內地、義大利 、法國、西班牙等，當中13隊為首次赴港演出。亮點表演包括曾亮相央視春晚的中國普寧富美青年英歌隊，聯同被譽為「中國小小非遺傳承人」的6歲英歌（Yingge Dance）小女孩莊恩琪，帶來國家級非遺「中華戰舞」。本地15隊表演團隊同樣精采，Rookids隊年僅11歲成員，更勇奪2025世界街舞大賽U18冠軍，舞技超卓。