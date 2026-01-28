我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

馬年12花車60隊伍 年初一巡遊尖沙咀 麥當勞、Labubu拜年

香港新聞組／香港28日電
香港旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一晚於尖沙咀舉行，近60隊花車及表演隊伍將與市民、旅客互動；圖為香港麥當勞花車設計，復刻80年代經典小火車裝置。（中通社）
香港旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一晚於尖沙咀舉行，近60隊花車及表演隊伍將與市民、旅客互動；圖為香港麥當勞花車設計，復刻80年代經典小火車裝置。（中通社）

香港農曆新年重頭戲「國泰新春國際匯演之夜」，將於大年初一（2月17日）晚在尖沙咀上演盛大新年派對。今年有近60隊來自香港、內地及海外的花車及隊伍參與表演，更有不少新元素和首次參與隊伍，包括曾在央視春晚演出的普寧富美青年英歌隊和6歲英歌小女孩等首次在這項活動亮相。旅發局預計屆時有10萬人到場觀賞，其中一半是旅客。

大公、文匯報報導，旅發局主席林建岳出席27日舉行的發布會致辭時表示，「新春國際匯演之夜」已舉辦30年，已成為世界級盛事，每年吸引不少旅客參加。今年旅發局以「鴻運傳承」為主題，邀請旅客體驗這個充滿特色的過年活動。

林建岳介紹今年以「開年開運開心」為主題，邀請近60隊花車及表演隊伍參與，當中有好多新元素，香港賽馬會的花車採用巨型金馬造型設計，寓意馬年好運；香港麥當勞、林村許願樹以及本地原創潮流IP更會首次參與花車巡遊。另外，多架花車及國際表演隊伍在年初一匯演結束後，將首次走進啟德體育園，讓更多市民及旅客能近距離欣賞。

香港旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一晚上於尖沙咀舉行，近60隊花...
香港旅發局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」將於大年初一晚上於尖沙咀舉行，近60隊花車及表演隊伍將與市民、旅客互動；圖為香港品牌玩具協會帶來「香港潮流玩具花車巡遊」。（中通社）

今次匯演有11個花車參與單位、共12輛花車登場。首次參與的隊伍包括香港麥當勞、香港品牌玩具協會及林村許願廣場，其中香港麥當勞將帶來以1980年代沙田麥當勞分店設計為藍本的經典復刻火車，除了有超過40位前線員工演出，經典的麥當勞樂園人物麥當勞叔叔及漢堡神偷等也會一同出席，向大家拜年並互動。

香港品牌玩具協會的花車則匯聚潮流IP元素，例如Labubu、Molly等人氣角色，呈現創意文化，花車以浴缸為造型，象徵一個充滿歡樂的空間；林村許願廣場花車上有會發光的許願樹、吉祥的彩馬裝置，獻上精采歌舞演出。

馬年當然少不了馬的元素，香港賽馬會的花車由三匹璀璨奪目的駿馬裝置牽頭，寓意馬年朝氣蓬勃、繁榮昌盛，映照香港人的無限活力。

今年共有16隊海內外表演團隊，包括內地、義大利、法國、西班牙等，當中13隊為首次赴港演出。亮點表演包括曾亮相央視春晚的中國普寧富美青年英歌隊，聯同被譽為「中國小小非遺傳承人」的6歲英歌（Yingge Dance）小女孩莊恩琪，帶來國家級非遺「中華戰舞」。本地15隊表演團隊同樣精采，Rookids隊年僅11歲成員，更勇奪2025世界街舞大賽U18冠軍，舞技超卓。

香港 麥當勞 義大利

上一則

港政制局長曾國衛健康抱恙辭職 特首無計畫再變動司局長

下一則

賽後3個月遲未獲獎金 湖北多名運動員發帖掀議 當局回應了

延伸閱讀

香港黃金結算公司加速度年內營運 拚3年儲金2000噸

香港黃金結算公司加速度年內營運 拚3年儲金2000噸
抓準立春迎馬年 命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心

抓準立春迎馬年 命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心
米其林華人主廚 曾在麥當勞打工

米其林華人主廚 曾在麥當勞打工
「8個8」馬年紀念鈔在浙江被領走 20元現值立飆網民眼紅

「8個8」馬年紀念鈔在浙江被領走 20元現值立飆網民眼紅

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
中共中央軍委副主席張又俠24日傳出涉嫌「違紀違法」，遭立案審查調查。（美聯社）

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

2026-01-25 19:25
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園