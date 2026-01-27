涉虛報學歷兩度缺席提堂 赴港假高才8.9萬美元遭充公

香港示意圖。(圖：shutterstock)

一名47歲持雙程證的內地男子，早前透過申請高才通與妻女移居香港 ，後來被揭發涉嫌與他人串謀虛報資料，訛稱獲澳洲蒙納士大學學士學位以符合申請資格。被告面對一項串謀詐騙 罪，原訂26日到沙田裁判法院再提堂，但他再度缺席。擔保人指被告於本月中缺席提堂後，已透過社交媒體、微信 等不同途徑聯絡被告均不獲回應，被告的妻子亦以消極態度回應，擔保人直言被告「辜負了我對他的信任」。

文匯報報導，署理主任裁判官鄭紀航遂應控方申請發出拘捕令，以及充公被告的50萬元（港幣，下同，約6.4萬美元）保釋金和人事擔保20萬元合共70萬元（約8.9萬美元）。

被告陳炳增，原被控為取得入境資格安排作出虛假陳述及向登記主任提供虛假詳情等兩罪，早前經修訂後，改控一項串謀詐騙罪。控罪指被告於某一天，在香港或其他地方，與一名名為「劉先生」的人，串謀詐騙香港特別行政區政府入境事務處處長及其人員，即藉著被告不誠實地及虛假地向處長及其人員表示自己符合高端人才通行證計畫（B類申請）的資格赴港，從而誘使該處長及其人員作出違反其公共職責的行為，即在原本不會批准的情況下批准被告、他的配偶黃曉霞以及他的女兒陳艾希進入香港及在香港逗留。

鄭官在庭上指出，被告持往赴港澳通行證赴港，去年獲准離港返回內地照顧病重母親。而被告於本月12日提堂時缺席，擔保人當日曾向法庭解釋指被告須折返內地照顧病母，下次可乘搭高鐵即日往返香港，「照顧媽媽也可以出庭」，惟被告26日仍未現身，擔保人直言因見被告去年多次如期出庭才賦予信任，「我對他抱有一些信任……他很明顯地辜負了我對他的信任。」

鄭官遂批准控方申請，發出拘捕令，被告在出庭應訊前不得保釋，另下令充公保釋金及人事擔保金合共70萬元。