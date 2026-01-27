香港黃金結算公司加速度年內營運 拚3年儲金2000噸

港府及貿發局合辦的亞洲金融論壇26日開幕，拓展國際黃金交易市場再度踏出重要一步；圖為與會者參觀展覽。(中新社)

香港 財經事務及庫務局26日在亞洲金融論壇上，與上海黃金交易所簽訂合作協議，推動兩地黃金市場互聯互通與結算體系建設，並公布六項市場發展措施。分析認為，此合作目的在構建一個集倉儲、交易、清算於一體的黃金生態圈，為香港打造國際黃金交易中心的關鍵一步。

綜合大公報等港媒報導，合作包括建立香港黃金中央結算系統的治理架構，探索實物基礎設施與市場互聯互通的新路徑。香港貴金屬中央結算系統有限公司（港金結算公司）董事會由財庫局長許正宇擔任主席，上海黃金交易所代表出任副主席，參與系統建設、規則制定及機構認可工作。

財庫局公布六項措施，包括在港拓展黃金倉儲容量，三年內計畫儲金超過2000噸以上；與深圳金融管理局展開加工貿易合作；港府 全資擁有的港金結算公司今年內試營運；立法將貴金屬納入基金及單一家族辦公室優惠稅制範圍；推出新黃金基金並探索數位資產平台分銷；建立可持續黃金治理框架及標準體系，助力香港打造國際黃金交易中心。

機管局已立項擴展在機場的倉儲設施，規模將達至千噸級別。港府去年底與深圳市地方金融管理局就港深兩地開展加工貿易合作簽署合作備忘錄，歡迎香港金商與深圳具備相關資格的精煉企業開展實質合作。

廣州日報分析，香港加速建設國際黃金交易中心，旨在整合內地黃金產能與需求、拓展國際市場、促進人民幣跨境使用。

分析認為，透過滬港市場互聯互通，香港可與倫敦、紐約市 場形成互補交易時段，建立24小時交易閉環，提升亞洲市場定價話語權。同時，隨著跨境互聯互通的深化，以人民幣計價的黃金產品將得到更廣泛的應用，這為人民幣在國際貿易和投資中提供新的使用場景，有利推動人民幣國際化進程。

在全球地緣政治不確定性加劇的背景下，該舉措亦為全球投資者提供了新的、可靠的黃金資產配置和交易選擇。隨著倉儲、清算、產品、稅收與跨境合作五大支柱逐步成型，香港有望在2030年前成為僅次於倫敦與紐約的全球第三大黃金交易中心。