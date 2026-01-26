香港強制巴士繫安全帶 首日5成無戴 短途客嫌不方便寧站不坐

我的頻道

特派員李春／香港26日電
香港安全帶新修訂規例25日生效，所有公共交通工具及商用車座位乘客必須佩戴安全帶，如有違例，最高罰款港幣5000元及監禁三個月。如果巴士座位已加裝安全帶，乘客必須全程佩戴。（中通社）
香港25日起實施巴士乘客強制佩戴安全帶的新法規，違例重罰5000港元(約656美元)或重懲入獄三個月。首日媒體路上實測，公車乘客五成至七成沒有佩戴。港府運輸物流局長長說，初期執法要人性化。

香港政府法定25日起，實施首路安全新規，所有公共交通工具同商用車，座位乘客均須佩戴安全帶；此外任何司機駕駛時，均不可於前方放置多於兩部流動電訊裝置。

法規生效首日，不同媒體都上路實測港人實際反應，港媒指在公車上，逾半乘客不佩戴安全帶。而乘客即時反應，有人說新規好，因可保證安全；有乘客說佩戴安全帶造成不便，尤其乘搭短途車時，或許未有足夠時間佩戴或解開安全帶；又有佩戴安全帶的乘客說，主要是怕便衣警察上車，上車就找安全帶，還有乘客說怕下車麻煩，選擇站立。

82歲金婆婆攜小拖箱乘坐巴士，因手腳不便，在佩戴安全帶時一度扯到鄰座的安全帶，最後在別人的協助下才完成佩戴，她表示很不方便。

港府運輸及物流局局長陳美寶說，政策的出發點是保障乘客安全，並非為了懲罰乘客或罰款。她又稱局方與警方有密切溝通，措施推行初期，會以教育和宣傳為主，執法時一定會確保「情、理、法」兼備，保持人性化。

香港運輸署說，一直與相關部門及公共運輸服務營辦商等業界，密切注意新規定的實施情況，至今運作順暢。

香港警方早上於多區的大型交通交匯處，及旅客乘車熱點加強宣傳，向司機和乘客派發海報、傳單及椅背貼等宣傳刊物，提醒新法規要求。警方稱會採取「法、理、情」兼備的執法方針，因應實際情況，考慮相關人士提出的辯解，再決定是否檢控。

此外，大公報記者實測城巴，乘坐下層最後一排有安全帶的座位時，發現空間狹窄，若鄰座有其他乘客，不易找到安全帶扣，較為困難進行扣上及解開安全帶；且該座位附近並未設有下車鐘，若需按鐘則要解開安全帶，狹窄的位置加上顛簸的車廂令人狼狽。

1月25日，香港安全帶新修訂規例即日起生效，所有公共交通工具及商用車座位乘客必須佩戴安全帶，如有違例，最高罰款5000元及監禁三個月。如果巴士座位已加裝安全帶，乘客必須全程佩戴。（中通社）

