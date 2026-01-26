我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普不出席超級盃 點名表演嘉賓「煽動仇恨」

NFL／海鷹宰公羊 睽違11年重返超級盃 將對決愛國者

黎智英女兒：父健康惡化 WSJ：黎獄中待遇 比殺人犯糟

香港新聞組／香港26日電
圖為壹傳媒創辦人黎智英2021年2月由懲教署人員押上囚車。 (中新社資料照片)
圖為壹傳媒創辦人黎智英2021年2月由懲教署人員押上囚車。 (中新社資料照片)

香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，近日完成被告求情陳辭程序，待法院擇期宣判。黎智英的女兒黎采表示，十分擔憂父親健康狀況。華爾街日報(WSJ)揭他獄中待遇「比連環殺人犯還差惡劣」。

黎采近日接受中央社採訪表示，高齡78歲的黎智英患有糖尿病，長期被關在狹窄單人牢房、缺乏陽光和新鮮空氣，其他人被禁止與他交談，而在監獄內「被移動」時，黎智英往往頭部被罩上黑布，這讓他無法看見任何人，同時其他人也無法窺探他。

除了已「接觸不到自然光和新鮮空氣」，黎采指出，一到夏季，牢房「極度燠熱」，更加令人不適。

隨著健康狀況在獄中持續惡化，黎智英開始出現指甲脫落、牙齒腐爛等情形，心臟也出了問題，有時背部和腰部的劇痛讓他無法站立，甚至下不了床。

此外，黎智英不僅完全被剝奪社交行為，且一年只被允許讓家人探視24小時。這個24小時是一年內加總累計、沒有通融空間的極限，家人每次探視也須事先獲獄方准許。

WSJ16日發表社論也指出，黎智英在獄中的待遇比犯下多起殺人案的兇手還惡劣，不但被單獨囚禁在狹小的牢房中，獄方還刻意清空他的左鄰右舍，好確保他完全不能與人交談。同時，他也不被允許看電視、使用網路。報導直指，香港官員執行北京指令，目的是透過極端孤立手段進行精神上折磨。

維權組織則呼籲，英國首相本月29日訪中時，應以釋放黎智英作為經貿談判前提。

黎智英 香港 華爾街

上一則

安徽-15℃雪地出現人形冰雕 警近看驚呼「眼珠會動」

下一則

香港強制巴士繫安全帶 首日5成無戴 短途客嫌不方便寧站不坐

延伸閱讀

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
香港終院首席法官罕見提黎智英案 批國際干預司法

香港終院首席法官罕見提黎智英案 批國際干預司法
黎智英國安案完成求情 法官擇日判刑

黎智英國安案完成求情 法官擇日判刑
黎智英案今起聽取求情陳詞 預計耗時4天 將公布判刑日期

黎智英案今起聽取求情陳詞 預計耗時4天 將公布判刑日期

熱門新聞

在加拿大總理卡尼上周六結束對中國的正式訪問後不到兩天，周一即傳出中國已經恢復購買加拿大的油菜籽。（美聯社）

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

2026-01-20 02:08
芝加哥機場，示意圖，圖中人物與內文無關。（特派員黃惠玲／攝影）

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

2026-01-20 07:30
中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
繼金條、銀條之後，中國近期又一金屬品種在社交平台上走紅，那就是投資「銅條」。然而深圳水貝多家貴金屬回收商表示，銅條的價值比較低，一般只能去廢品回收站，折價較大。（取材自瀟湘晨報）

金條銀條之後 銅條又火了？但中國變現只能去這個地方

2026-01-23 23:41
中共軍委副主席張又俠已遭官宣落馬，成為中共二十大後，第二位落馬的現任軍委副主席。圖為張又俠2024年4月在山東青島出席西太平洋海軍論壇。（記者廖士鋒／攝影）

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

2026-01-24 09:49
海花島上由中國恆大集團開發的39棟建築，已被下達拆除令。（路透檔案照）

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

2026-01-20 12:03

超人氣

更多 >
爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰
WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福

WSJ：張又俠涉「向美國洩露核武機密」收賄提拔李尚福
中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？

中國女留學生告英警察強姦 事件反轉…她為何被判6年？
浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物

浙江夫妻吃網購娃娃菜全身出血、進ICU 檢測揪出1物
全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名