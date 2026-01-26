黎智英女兒：父健康惡化 WSJ：黎獄中待遇 比殺人犯糟

圖為壹傳媒創辦人黎智英2021年2月由懲教署人員押上囚車。 (中新社資料照片)

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 被控「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」等罪，近日完成被告求情陳辭程序，待法院擇期宣判。黎智英的女兒黎采表示，十分擔憂父親健康狀況。華爾街 日報(WSJ)揭他獄中待遇「比連環殺人犯還差惡劣」。

黎采近日接受中央社採訪表示，高齡78歲的黎智英患有糖尿病，長期被關在狹窄單人牢房、缺乏陽光和新鮮空氣，其他人被禁止與他交談，而在監獄內「被移動」時，黎智英往往頭部被罩上黑布，這讓他無法看見任何人，同時其他人也無法窺探他。

除了已「接觸不到自然光和新鮮空氣」，黎采指出，一到夏季，牢房「極度燠熱」，更加令人不適。

隨著健康狀況在獄中持續惡化，黎智英開始出現指甲脫落、牙齒腐爛等情形，心臟也出了問題，有時背部和腰部的劇痛讓他無法站立，甚至下不了床。

此外，黎智英不僅完全被剝奪社交行為，且一年只被允許讓家人探視24小時。這個24小時是一年內加總累計、沒有通融空間的極限，家人每次探視也須事先獲獄方准許。

WSJ16日發表社論也指出，黎智英在獄中的待遇比犯下多起殺人案的兇手還惡劣，不但被單獨囚禁在狹小的牢房中，獄方還刻意清空他的左鄰右舍，好確保他完全不能與人交談。同時，他也不被允許看電視、使用網路。報導直指，香港官員執行北京指令，目的是透過極端孤立手段進行精神上折磨。

維權組織則呼籲，英國首相本月29日訪中時，應以釋放黎智英作為經貿談判前提。