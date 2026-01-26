港高鐵直達廣東46站點 兩地進入1.5小時通勤圈

香港示意圖。(圖：shutterstock)

26日起，從香港 西九龍站直達內地站點新增16個，逾一半為廣東站點，從灣區 更大範圍延伸至粵東、粵北，覆蓋了除雲浮市外的粵東西北地區。至此，香港高鐵 直達廣東站點增至46個，占內地站點總量的40%以上；其中，惠州、汕尾首次超過廣深莞「脫穎而出」，以5個直達站點並列居首。值得關注的是，清遠市首次開行每日往返香港的高鐵列車，兩地正式進入「一個半小時通勤圈」。

大公報報導，有港青表示，港人北上「軌道上的生活圈」越織越密，進一步降低北上的心理與現實門檻，深度拓寬了就業、創業與生活的選擇面。

粵港毗鄰，目前超20萬名港澳居民在粵工作發展，逾8000名港澳專業人才在粵執業，港澳居民在粵參加養老、失業及工傷保險超35萬人次。粵港互聯互通的進展尤受關注。26日起，從香港西九龍站直達內地新增16個站點，其中廣東站點占9個，粵東、粵北地區分別增加5個、2個，意味著潮汕籍、客家籍港人返鄉更加便捷。

據報導，香港高鐵直達的廣東站點累計達46個，其中珠三角占一半；惠州以5個直達站點居首，廣州、深圳、東莞均為4個次之，江門也有3個；佛山、肇慶分別有2個、1個。而珠海、中山未有高鐵班次直達香港，只能經廣州南站中轉，耗時約2.5小時；反觀從香港水路或經港珠澳大橋到珠海、中山，則更加省時。

「隨著香港高鐵直達更多廣東城市，對港青而言不只是『多了幾個站』，而是時間成本被重新定義，北上『生活半徑』大幅擴展，粵港『兩三小時生活圈』真正落地了。」長期在粵港往返生活、工作與交流的港青唐震宇表示，以往港青北上多集中在深圳、廣州等珠三角城市，因為交通方便、心理距離近；而前往粵東西北地區往往需要轉車、預留半天時間。如今香港高鐵直達網絡鋪開後，前往廣東很多城市已可以做到「早上香港出發，下午就能見客戶、看項目，晚上甚至能回來」。這種交通便利對港青嘗試跨城工作、短期駐點甚至「遠程＋實地」結合的工作模式非常友好。