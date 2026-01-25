我的頻道

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

港預算案下月公布 議員促推夜間電子消費券刺激夜經濟

香港新聞組／香港25日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

新一份財政預算案將於2月25日公布，多名香港立法會議員提出不同建議，包括推出「夜間電子消費券」刺激夜經濟、提高子女免稅額、擴闊長者醫療券用途，並建議為中小企提供稅務寬減，以提振市場活力。

大公報報導，議員同時強調需投資未來，維持簡單低稅制，招商引資推動經濟長遠發展。

選委會界別議員吳傑莊出席電台節目時表示，留意到現時不少中小企食肆晚上沒有開門營業，因為沒有足夠顧客。他建議港府推出「夜間電子消費券」，讓香港市民可以在晚上9時或9時半後使用，提振夜間消費市場的活力。他又建議，增加子女免稅額，以及將長者醫療券擴闊為「銀髮券」，除了醫療用途，亦可用於購買樂齡產品、旅遊服務等。

出席同一節目的會計界立法會議員吳錦華表示，「派糖」的話，市民一定開心，但目前首要是投資未來。他認為有剩餘財力亦需推出惠及市民的措施，例如增加稅務寬減，調整中產人士供樓、租金的扣稅額等，亦可考慮將「外傭薪金」支出納入僱主的可扣稅項目。他又認為，發展經濟是政府的主軸，需要投資未來，現時正處於投資期，估計政府資本帳目在未來兩、3年仍會有赤字，期望5至10年後能有經濟回報。

紡織及製衣界立法會議員陳祖恒認同政府首要是投資未來，同時亦需要投資在市民及中小企業身上，例如為中小企提供稅務寬減措施，鼓勵市民學習AI（人工智能）科技等。

陳祖恒又指出，在現時複雜的國際局勢下，不少資金流向本港，香港需要保持簡單低稅制，繼續招商引資，吸引外資來港，並協助內地企業借助香港平台「出海」。

