BLACKPINK「唱好」香港經濟 商場、食肆生意倍增

南韓女團Blackpink24日在香港啟德體育園舉辦演唱會，帶動周邊經濟。（中新社）

演唱會經濟對推動城市旅遊大有幫助，跨城追星已成為年輕人熱潮。南韓人氣天團BLACKPINK 展開世界巡迴演唱，在香港 的演唱會24日開鑼，一連三天在啟德體育園主場館舉行，各地歌迷蜂擁而至，向偶像女團「朝聖」。

大公報報導，體育園內24日下午處處人山人海，園內有食肆表示生意較平日增長兩、三成以至一倍。數萬名歌迷中，不少是專程赴港看演唱會的旅客，趁機遊覽香港，有旅客留港兩晚，花費預算不設上限。

演唱會於24日傍晚6時半開始，啟德體育園內下午4時許，氣氛已十分熱鬧。許多粉絲帶著應援棒，穿上黑色、粉色的服裝在場地不同海報前打卡。不少粉絲播放偶像的歌曲拍攝跳舞視頻。有購買站位的粉絲更提早於23日晚抵港，並通宵排隊希望早些入場。

啟德零售館內設售賣官方周邊的快閃店大排長龍，多款周邊顯示已售罄。有許多本地粉絲是「親子檔」出動，格外溫馨。

現場過半觀眾是旅客，專程到港見偶像，很多內地旅客來自大灣區 以外的城市。難得遠道而來，不少人順便旅遊。來自江西的Cherry買下最高檔3499元（港幣，下同，約448.7美元）的門票，還在銅鑼灣訂了1800元一晚的酒店，住兩晚。

來自江西的劉小姐和媽媽為看演唱會赴港，但想在香港到處逛一逛，提早於22日抵港，在尖沙咀的酒店住三晚。她24日也到快閃店買了1000多元的演唱會周邊商品。

等候演唱會開場的粉絲們亦流向體育園的商場和食肆，帶旺生意。啟德零售館2的一間火鍋店店員表示，生意較平時的周六多出兩、三成。一間飲品店推出BLACKPINK主題的特別飲品，負責人廖小姐表示很受粉絲歡迎，客流量較平時的周六多兩倍。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，樂見藝人如此具備號召力，對於如何將演唱會經濟效應帶到場館以外地方，他稱，「主辦方除了做秀，也可以邀請偶像藝人多做些活動，在整個城市轉型。」他也建議可考慮將周邊、紀念品帶到其他地區。

他認為可期待新皇崗口岸開放後，增加散場車路線，比如到中環、蘭桂坊等讓旅客繼續消費，演唱會的結束時間也可再延後。