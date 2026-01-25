逆線行駛被拍影片 香港立法會議員陳家珮自首、致歉

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 新民黨立法會議員陳家珮23日駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，被市民拍下片段上載至社交平台，她24日早上電台節目結束後，主動向警方提供信息，再於下午5時到港島交通部錄口供，逗留約一小時後離開報案室。

文匯報報導，新民黨立法會議員陳家珮23日被拍到在灣仔謝斐道逆線行駛，當時正有消防車封路工作，她深夜在社交平台發帖，就事件向廣大市民致歉。她24日上午出席電台節目時再次就事件致歉，表示願意承擔任何法律後果，並會主動聯絡警方提供資料協助調查。她下午到港島總區交通部錄口供。警方回覆表示，留意到互聯網流傳有關片段，港島總區交通部正跟進事件。

24日下午5時，陳家珮到港島總區交通部報案中心提供資料。她在警署門外向傳媒表示，這次是非常草率的駕駛決定，又表示：「請恕我今日（24日）不能補充得太多，以免妨礙司法公正及警方的調查，希望大家可以諒解，再次向市民作出非常真誠地道歉，非常對不起。」

23日有網民在社交平台上載短片，一輛黑色私家車疑逆線行駛，車頭方向至少有兩架正在閃燈的消防車；帖文附有相片，涉事司機者被遮蔽樣貌，但啡色短髮、粉紅色西裝外套及格仔頸巾，與出席立法會會議的陳家珮相似。

被問到逆線行駛的原因，陳家珮說，她已於光大中心停車場預留訪客車位，打算8時許泊車後，再到附近開會，駛至謝斐道路口見到封路，「等候一段時間」後曾繞半圈回頭觀察，留意到有3架消防車續停泊該路段，當時肯定短時間內不會解封，加上該停車場只有一個出入口，「才很快駛進停車場」，並強調「肯定安全才會進去，而且無阻礙他們（消防員）行動」。

陳家珮24日上午出席電台節目時再次就事件致歉，指自己當時因為心急而作出草率決定，向市民道歉，並表示會主動向警方提供資料，全力配合調查，亦願意承擔任何法律責任，短時間內不會駕車。

身兼立法會監察委員會主席的立法會主席李慧琼透過祕書處回覆傳媒查詢時表示，按照立法會議員守則，監察委員會會待執法機關的調查或法律程序完結後，才會考 慮有關事宜，因此現階段暫時不會考慮、調查及評論事件。