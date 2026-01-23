香港宏福苑大火善款5.39億美元 98%來自小市民捐贈

我的頻道

香港新聞組／香港23日電

一場無情大火，讓大埔宏福苑居民的家園毀於一旦，社會各界紛紛伸出援手，助受災居民度過難關、重建家園。最新數據顯示，由特區政府成立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界超過29萬筆捐款，涉及約42億（港元，下同，約5.39億美元），連同政府投入的3億元啟動資金，基金滾存至約45億元。

大公報報導，這些捐款中，98%是每筆一萬元或以下的捐款，估計來自普羅小市民；來自機構或企業等的每筆超過百萬元的大額捐款，則有逾700筆。這些跨越階層、匯聚萬民心意的捐款，不僅是數字的疊加，更是社會各界守望相助精神的生動詮釋。

基金捐款數據的背後，是無數普通人的溫暖接力。截至1月19日中午，基金共接收捐款超過29萬筆，其中個人捐款占據了絕對主力。政務司副司長辦公室回覆查詢的數據顯示，1萬元或以下的小額捐款，多達約28.5萬筆，占總捐款筆數的98%以上，涉款約2.9億元；5萬元或以下（包括上述1萬元或以下）的捐款約29萬筆，共計有約4.2億元。

這些來自市井巷陌的心意，可能是工薪階層的節省開支，是長者的積蓄，是學生的零用錢，金額雖不大，但數量龐大，正是「一方有難，八方支援」的體現。

政務司副司長辦公室數據顯示，5萬元至100萬元的捐款約2300筆，有約4.2億元。100萬元以上的捐款有超過700筆，當中500萬元以上的巨額捐贈有逾200筆，共涉25.2億元。

這筆凝聚着社會各界溫暖的基金，正轉化為看得見、摸得着的實際支援。自基金成立以來，特區政府已通過「一戶一社工」機制，為受災居民提供幫助，先後為受影響家庭發放生活津貼與應急補助金，並為學生、工友、外籍家庭傭工等群體，提供相關補助，並為每戶業主發放租金補助和搬遷補助，為租戶發放搬遷補助。

在住房安置方面，政府已協助逾4400名受災居民入住過渡性房屋、中轉房屋和青年宿舍等，讓他們在火災後迅速擁有了臨時的安身之所。

延伸閱讀

