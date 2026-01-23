香港好味指南「行到邊，食到邊」 50名廚帶路嘗全港250店

港府旅發局聯同中華廚藝學院，特別邀請超過50位本地名廚推薦全港250間心水餐廳，並推出首本涵蓋各區的「香港好味」名廚精選美食指南。(取材自港府旅發局)

香港 是美食天堂，中西美食隨時令旅客「眼花繚亂」。香港旅遊發展局聯同職業訓練局機構成員中華廚藝學院22日推出美食指南，由50位本地名廚推薦全港250間心水餐廳供大眾免費上網下載。旅發局同時設立「香港好味TASTE HONG KONG」專屬網頁「tastehk.discoverhongkong.com」，啟發旅客覓食靈感，以期在全港18區「行到邊，食到邊」。

綜合大公、文匯報報導，此次50位名廚畢業自中華廚藝學院，包括五星級酒店行政總廚及米其林星級廚師，例如黃隆滔、邵德龍、李文星等。他們推薦的各區心水餐廳中，中菜涵蓋京、滬、川、粵、滇等不同風味；環球美食融匯法、意、美、日、韓、泰、印、星、馬等多國菜系。餐廳類型豐富，由地道粉麵小店、港式糖水舖、老字號菜館、文青咖啡 室到星級酒店餐廳、米其林頂級食府等，各有特色。

旅發局已設立「香港好味」專屬網頁介紹參與名廚、推薦餐廳及各區特色，並提供逾200頁圖文並茂電子版美食指南供大眾免費下載。專頁設有包括地區、菜式及用餐場合在內的多個標籤，方便旅客按個人喜好搜尋。旅客亦可透過標籤快速搜尋獲「優質旅遊服務計畫」認可、清真認證、米其林授星的餐廳等。此外，多區港鐵站、巴士站及旅客指示標誌將展示地區專屬二維碼，旅客以手機掃描即可連結至「香港好味」專頁，掌握該區的名廚精選餐廳資訊等。

旅發局並會邀請來自不同國家及地區的KOL探訪推薦餐廳；與小紅書 深度合作宣傳；於今年3月邀請內地及海外媒體訪港，與本地星級名廚深度交流，親嘗美食指南內的精選餐廳，並參與首次在港舉行的「亞洲50最佳餐廳」頒獎禮等，向全球旅客推廣香港多元美食體驗。

旅發局主席林建岳表示，透過名廚帶路，吸引旅客展開味覺之旅，探索香港的千百種「好味」，與旅發局「香港．大城小區」推廣項目的宗旨一脈相承，鼓勵旅客深度體驗全城每一處，帶動消費，推動香港旅遊業的可持續發展。

職業訓練局主席林健鋒表示，今次活動展現本地多元的飲食特色，為鞏固香港「亞洲美食之都」的美譽出一分力。

富臨飯店行政總廚黃隆滔說：「非常榮幸獲旅發局邀請參與這次活動，讓我們一班本地廚師有機會聯手為香港旅遊出一分力，將承載匠心精神與精湛手藝的香港美食文化，介紹給全球旅客。」

卅二公館行政總廚李文星說：「平日喜歡四處嘗新，這個『香港好味』美食指南匯聚了我個人以及一班廚師的心水餐廳推薦，讓旅客可以體驗香港多元精彩的美食文化。」