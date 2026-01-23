7旬港婦網戀上市公司CEO 抵押樓宇借貸…被騙77萬美元

網路情緣騙案防不勝防，警方過去四星期接獲超過80宗網上情緣騙案，累計損失超過4900萬（港元，下同，約628.5萬美元），當中一名70歲女子被誘騙投資黃金，甚至將樓宇抵押借貸，最終損失逾600萬元（約77萬美元）。

大公報報導，警方22日在專頁「守網者」發文表示，80宗網上情緣騙案中，最大單一損失涉款超過600萬港元。案件中，受害者是一名70歲本地女子，她透過Facebook認識一名自稱為上市公司CEO 陷入網戀，被誘騙投資黃金，女子更不惜將樓宇抵押借貸，分別73次轉帳超過560萬元到騙徒指定銀行戶口，警方又指女事主曾經分兩次將共45萬元現金交給另一騙徒。消息指，騙徒以「按揭中介費」名義，收取這筆現金。最終騙徒失聯，受害人才驚覺被騙。

警方提醒市民，若有人只在網上獻殷勤卻不見面，又開始談「高回報投資」，很可能是詐騙 。

輔導心理學部主席譚嘉宜表示，網路情緣騙案堵之不絕，主要原因是網路發達，人與人不需要社交也能夠簡單接觸，一些喪偶、缺乏自信及孤獨感強的人，往往就成了墮入網路情緣騙案的高危人士。她舉例，缺乏自信的人往往自我質疑，對自己在現實世界找到社交或對象感到困惑，只要網路突然出現一個人噓寒問暖，長期表達關懷的對象，久而久之，受害人很容易會中招。