喝奶無反應 港4月大男嬰腦出血、抽搐 兩任外傭涉虐被捕

上水一單位一名四個月大男嬰疑遭虐待，導致腦部出血和抽搐等，現於威爾斯親王醫院兒童深切治療部留醫。警方調查後拘捕兩名外籍女子，分別28歲及45歲，涉嫌「對所看管兒童或少年人忽略」，案件交由大埔警區重案組跟進。

香港 01報導，男嬰父親盧先生透露，警方翻查住所閉路電視後，懷疑兒子曾遭外傭大動作搖晃及叉頸。盧先生稱，被捕28歲菲律賓籍女子為其現任外傭，45歲印尼 籍女子則為其前外傭。他形容該名45歲前外傭有時會到訪探望男嬰，相信她「完全唔關事」。

盧先生指兒子1月18日凌晨約1時半飲奶期間「無反應」被送往北區醫院。醫生初步檢查發現他有腦出血，並有抽搐跡象，身上亦有瘀痕，安排將他轉送沙田威爾斯親王醫院。兒子當日清晨約5時抵達威院後，入住兒童深切治療部，翌日下午因情況嚴重，要要接受緊急手術，清除腦內血水。盧先生指，兒子手術後暫時情況穩定，但仍要進一步觀察及留意腦部會否再出血。

盧先生表示，威爾斯親王醫院的醫生接到兒子的個案後，已於1月18日下午報案，警方調查後懷疑家傭曾經粗暴對待「細波」，遂展開拘捕。

盧說其一家已非首次聘請外傭。涉案外傭於去年8月入職，平時「表現其實不錯」，與盧先生一家關係亦很好。外傭被捕後，他至今未能接觸到對方，否則「我都想問她」為何要如此虐待僅四個月大的嬰兒，這簡直就是謀殺。

盧先生表示，擔心愛兒日後會否出現後遺症。他亦在社交平台發帖，希望喚起公眾關注該案件，及提醒家長留意家傭是如何對待小朋友，同時希望各界為孩子「集氣」，讓他可以早日度過難關。