打響留學香港品牌 港府推出3熟地擬建4500個學生宿位

香港 政府全力打造「留學香港」品牌，發展局20日推出三幅分別位於啟德、沙田小瀝源及東涌東的商業用地，邀請市場提交意向書發展專上教育學生宿舍，料提供約4500個宿位，是政府首次透過公開市場賣地鼓勵宿舍發展，最早可於2026/27年度公開招標。恒生大學副校長陳天恩認為選址合適，絕對有興趣夥拍發展商投地。另「城中學舍計畫」至今收24宗申請，22宗獲確認符合資格，兩項措施若順利發展可望帶來約9500個宿位，緩解宿位供應緊張瓶頸，為教育產業配套注入新動能。

綜合大公、文匯報報導，港府 今次推出的三幅地，面積介乎約0.11公頃至0.74公頃，可建最高樓面面積介乎1萬平方米至4.3萬平方米。其中，啟德用地位處啟德發展區前南面停機坪區，鄰近啟德體育園，毗鄰今年啟用的新急症醫院，附近港鐵站包括啟德站和九龍灣站，交通配套完備，社區成熟，面積最大，相信最受關注。

至於沙田小瀝源的用地，距離最近的商場位於牛皮沙街，步行約五分鐘路程，前往最近的沙中線第一城站需步行約10分鐘，交通配套完善，而且鄰近香港中文大學、教育大學、城市大學。至於東涌東的用地，毗鄰東涌線新站，日後社區設施完備。

發展局表示，三幅用地都是「熟地」，且在規畫用途和發展參數方面適宜作學生宿舍，無須另行提交規畫申請，好讓中標者在最短時間內建成，局方會視乎收集到的市場意向，最早可於2026/27年度透過公開招標，推出其中一幅或多幅用地供發展。

發展局初步擬在地契中限制有關土地只可以作學生宿舍用途，並加入轉讓限制不能賣散，即如需轉讓，只可以整個發展轉讓，以確保用地上的學生宿舍能整體發展及營運。建築規約期暫建議為48個月。

香港測量師學會副會長謝志堅相信，現時特區政府要求市場提交意向書只是「試水溫」，待收到意向書後，會更清楚發展商的意向，其投標價亦會反映不同地點的優劣。沙田區議員朱煥釗認為，沙田區交通網絡相當完善，小瀝源用地會有一定吸引力。