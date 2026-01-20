4次應考TOEFL不達標 嶺大女赴柬請槍手代考 認罪候懲

22歲嶺南大學黃姓內地女生，四度應考國際英文水平試均不及格，她聽聞柬埔寨 試場較易得分，便前赴當地並以300美元「請槍」代考TOEFL （托福），以獲取公共管理及智慧管治社會科學學士畢業證書。黃女19日於屯門裁判法院承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪。

綜合媒體報導，案情指，被告黃女案發時就讀嶺大公共管理及智慧管治系四年級，該課程屬兩年制自資學位，須考取托福(TOFEL)87分以上或雅思(IELTS)6.5分以上方可畢業。

黃女於2024年5月經電郵提交涉案假成績表，校方發現成績表上的照片不似黃女，遂約見她查問。黃女會面中表示她覺得成績表上的容貌不夠好看，所以曾作修改。校方向托福相關機構查證後揭發被告造假，被告終承認「請槍手」。

案情指黃女被捕後稱，她到柬埔寨應考當日，因身體抱恙，恰巧有不明人士提議為她安排代考，她答應並支付對方300美元，約一周後收到達標的成績表，卻發現考生照片不是她，她修改成自己的照片後交予嶺大。

她求情時強調，嚮往香港 的教育，但四次應考也不達標，才鋌而走險，她願意承擔後果，她因代考已被大學罰她履行了108小時服務，她去年7月終考獲合格成績，獲大學頒授畢業證書，現正在浸大讀碩士，希望憑藉分享其經歷，「以身說法」讓他人引以為鑒，望法庭判處社會服務令。

裁判官覃有方卻稱，若被告嚮往香港教育，須知道香港學生的誠信和責任感非常之強，但被告被大學查問時仍繼續欺騙，罪加一等，現先把案押後至2月2日，索取社會服務令報告才判刑，其間批准被告保釋。