我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富豪搬離加州遷往邁阿密 買房、成交7天搞定

「我只喜歡美的事物」范倫鐵諾留下半世紀傳奇

4次應考TOEFL不達標 嶺大女赴柬請槍手代考 認罪候懲

香港新聞組／香港20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

22歲嶺南大學黃姓內地女生，四度應考國際英文水平試均不及格，她聽聞柬埔寨試場較易得分，便前赴當地並以300美元「請槍」代考TOEFL（托福），以獲取公共管理及智慧管治社會科學學士畢業證書。黃女19日於屯門裁判法院承認一項企圖以欺騙手段取得服務罪。

綜合媒體報導，案情指，被告黃女案發時就讀嶺大公共管理及智慧管治系四年級，該課程屬兩年制自資學位，須考取托福(TOFEL)87分以上或雅思(IELTS)6.5分以上方可畢業。

黃女於2024年5月經電郵提交涉案假成績表，校方發現成績表上的照片不似黃女，遂約見她查問。黃女會面中表示她覺得成績表上的容貌不夠好看，所以曾作修改。校方向托福相關機構查證後揭發被告造假，被告終承認「請槍手」。

案情指黃女被捕後稱，她到柬埔寨應考當日，因身體抱恙，恰巧有不明人士提議為她安排代考，她答應並支付對方300美元，約一周後收到達標的成績表，卻發現考生照片不是她，她修改成自己的照片後交予嶺大。

她求情時強調，嚮往香港的教育，但四次應考也不達標，才鋌而走險，她願意承擔後果，她因代考已被大學罰她履行了108小時服務，她去年7月終考獲合格成績，獲大學頒授畢業證書，現正在浸大讀碩士，希望憑藉分享其經歷，「以身說法」讓他人引以為鑒，望法庭判處社會服務令。

裁判官覃有方卻稱，若被告嚮往香港教育，須知道香港學生的誠信和責任感非常之強，但被告被大學查問時仍繼續欺騙，罪加一等，現先把案押後至2月2日，索取社會服務令報告才判刑，其間批准被告保釋。

香港 柬埔寨 TOEFL

上一則

香港終院首席法官罕見提黎智英案 批國際干預司法

下一則

男揹嬰跑渣打馬 選手號碼布扣在嬰兒外衣 15公里被停賽

延伸閱讀

涉詐領白卡6800萬 南布碌崙2中介認罪

涉詐領白卡6800萬 南布碌崙2中介認罪
涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪
太子集團旗下5大住商開發案 柬埔寨勒令暫停銷售

太子集團旗下5大住商開發案 柬埔寨勒令暫停銷售
柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

柬埔寨去年驅逐383名台灣人 宣告將大規模掃蕩電詐

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
一名來自河南的退休教師在火車上遇到20年前教過的學生，直接叫出學生名字，令對方感動落淚。(取材自極目新聞)

71歲退休師火車上偶遇20年前女學生 脫口叫出名字 她淚崩了

2026-01-13 01:23
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」

中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」