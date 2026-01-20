港去年旅客4990萬人次年增12% 內地占76% 這一地居民最愛來

香港旅遊發展局19日公布2025年全年初步訪港旅客數字為4990萬人次，按年上升12%；長途旅客按年升20%，新市場升17%；圖為穆斯林旅遊客在旅遊熱點灣仔利東街出行。(中通社)

香港 旅遊發展局19日公布，香港去年全年訪港旅客初步數字為4990萬人次，按年上升12%，當中日本、澳洲 和中東地區等地旅客按年增25%或以上。去年訪港過夜旅客平均逗留時間為3.1晚，有旅遊業界建議在內地長江以南的二線城市加大香港旅遊宣傳力度，並爭取增加三至五小時車程目的地的直達列車班次，吸引更多中長途旅客訪港並過夜消費。

大公報報導，旅發局公布，2025全年共有3780萬中國內地旅客人次訪港，較2024年同期增加約11%，占全年訪港旅客量76%。非中國內地旅客約有1210萬人次，按年增長15%，占總旅客量24%，當中台灣、日本、越南 、澳洲和中東地區的增長尤為強勁，按年增幅均達25%或以上；菲律賓、泰國、越南和印度等短途市場亦已恢復至或超越疫情前的水平。另外，去年12月訪港旅客量錄得465萬人次，較2024年同期多9%。

此外，過去一年訪港過夜旅客平均逗留時間為3.1晚，相比2024年略減0.1晚；而根據旅發局調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度有8.9分，較2024年微升0.1分。批發及零售界立法會議員邵家輝表示，訪港旅客中來自深圳的旅客眾多，兩地交通便利且香港酒店價格與內地相比仍有一定差距，部分旅客未必會選擇留港過夜。他建議香港酒店業界可聯繫景點、主題公園、餐飲、商場零售等推出價格實惠的組合套餐，相信有助吸引旅客住酒店過夜消費。

邵家輝表示，去年訪港旅客人數增長帶動香港經濟持續向好，此前連跌十餘個月的零售數據，過去七個月回穩並實現單位數字增長，這受益於深圳戶籍居民「一簽多行」政策帶動大量短途旅客，他期望將「一周一行」政策擴至大灣區另外8個城市。他又說，隨着社會氣氛回暖，相信春節期間消費氣氛將好轉，帶來新景象。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，吸引更多內地中長途旅客來港是增加過夜旅客數量的關鍵，他建議建議新一年財政預算案能預留資金，重點針對長江以南的廣西、江西、湖南、湖北等地二線城市開展香港旅遊宣傳推廣。當局通過聯合港鐵與內地相關機構對接，增加三至五小時車程內目的地的直達列車班次，吸引更多中長途內地旅客訪港並過夜消費。

崔定邦說，香港與澳洲、越南等地的航班持續加密，中東地區則受益於「一帶一路」沿線往來加強及穆斯林旅遊市場拓展等，帶動訪港旅客增長。他又認為東南亞旅客市場仍有巨大增長空間，香港四季皆適合當地旅客來港旅遊，且航班增設難度低，越南、馬來西亞等新興地區與香港的雙向旅遊需求有望進一步釋放。

春節將至，崔定邦稱目前內地旅遊搶購香港西九龍高鐵票的需求強勁，預計今年春節旅遊市場將比以往假期更為火爆。他相信今年訪港旅客數字將會非常理想，認為香港旅遊業將進入下一階段，重點依託龐大旅客流量帶動經濟增長，向他們宣傳好香港，並發揮香港優勢，推動更多國際旅客經香港進入內地。