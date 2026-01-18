我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

全球最大竹祭壇「錦田打醮」 香港旅遊新引擎

香港新聞組╱香港18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港錦田鄉獅王爭霸賽17日於錦田鄉酬恩建醮大戲棚上演，28隊來自粵港澳三地的頂尖龍獅隊齊聚現場，以高樁採青、靈活套路競逐「錦田獅王」殊榮。(中通社)
香港錦田鄉獅王爭霸賽17日於錦田鄉酬恩建醮大戲棚上演，28隊來自粵港澳三地的頂尖龍獅隊齊聚現場，以高樁採青、靈活套路競逐「錦田獅王」殊榮。(中通社)

十年一屆的元朗錦田鄉酬恩建醮近日隆重舉行，活動以全球最大臨時竹構祭壇為核心，結合獅王爭霸賽、神功戲、古蹟導賞及本土美食市集等多元內容，吸引大批市民與旅客到場參與，場面熱鬧。多名旅遊業界人士指出，錦田打醮不僅承載深厚的民俗文化內涵，亦具備發展為常態節慶活動的條件，若能配合政策與資源投入，有望成為推動香港文化旅遊的重要亮點。

文匯報報導，活動首日重頭戲「獅王爭霸賽」17日火熱上演，由大型醮棚轉化而成的戲棚搖身一變成為競技舞台，28支來自粵港澳三地及馬來西亞的醒獅勁旅同場較技，吸引數以千計市民入場觀戰。賽事節奏緊湊，每支隊伍須在6至9分鐘內完成表演，除展現醒獅神態與高難度動作外，亦需結合敘事情節，融入地方文化元素，令傳統舞獅更具觀賞性與故事性。

比賽過程一度出現驚險場面，有隊伍完成動作後落地稍有不穩，引起觀眾驚呼，但隨即報以更熱烈掌聲與鼓勵聲，展現高度包容與支持的觀賽氛圍。舞獅表演不僅考驗台前獅頭、獅尾舞者的默契配合，負責鑼鼓節奏的成員亦同樣關鍵，每一次擊鼓與轉身，皆體現團隊合作與技藝傳承的精神，成為現場另一道動人風景。最終，八鄉雷公田村勇奪全場總冠，為賽事畫上高潮。

除獅王爭霸外，神功戲亦於18日起在竹棚內一連六天上演，「七彩六國大封相」、「穆桂英大破洪洲」等多齣經典粵劇輪番登場，進一步豐富活動層次。業界普遍認為，錦田打醮已具備成熟的文化、娛樂與消費元素，若政府與業界攜手宣傳，未來有潛力發展成具代表性的地區節慶，為香港文化旅遊注入新動能。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠指出，地方傳統節慶往往最能體現當地的文化與習俗，具有高度代表性，對旅客而言亦極具吸引力，錦田鄉打醮是新界居民的非物質文化遺產，惟僅每十年才舉辦一次，否則便能如長洲太平清醮般定期舉行，勢將為旅遊業帶來積極作用。多名旅遊業界代表也指出，錦田打醮若能提升舉辦頻率，並引入更多互動體驗、文創產品及延長活動周期，將有助旅客由「旁觀者」轉為「參與者」，進一步延長在港停留時間，帶動消費與經濟效益。

香港01報導，十年一屆的「錦田鄉酬恩建醮」是香港歷史最悠久、規模最大的太平清醮(又稱「打醮」)之一，主要場地是高30米(約樓高5層) 的大型竹棚醮壇，由10多名師傅經過2個月用上3萬支竹建成，獲金氏世界紀錄認證為「全球最大臨時竹構祭壇」。

香港錦田鄉十年一屆酬恩演戲暨美食嘉年華17日起一連七日盛大舉行，為市民帶來精采紛...
香港錦田鄉十年一屆酬恩演戲暨美食嘉年華17日起一連七日盛大舉行，為市民帶來精采紛呈的粵劇、獅王爭霸表演與地道美食。圖為美食嘉年華現場。(中通社)

香港

上一則

「挺過疫情 敗給淘寶」香港北角50年文具店熄燈 同行擬跟進

下一則

中國用電量10年翻倍 去年首破10兆度 是美國2倍

延伸閱讀

香港金像獎取消「最佳亞洲華語片」 黃秋生作品也被拒門外 他發聲了

香港金像獎取消「最佳亞洲華語片」 黃秋生作品也被拒門外 他發聲了
香港屯門揮刀挾持路人案 兇手遭警方擊中不治

香港屯門揮刀挾持路人案 兇手遭警方擊中不治
港2024年初婚年齡中位數 男32.6歲、女31歲創34年新高

港2024年初婚年齡中位數 男32.6歲、女31歲創34年新高
恆大之後 中國房企景瑞控股遭香港法院頒令清盤

恆大之後 中國房企景瑞控股遭香港法院頒令清盤

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了