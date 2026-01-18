全球最大竹祭壇「錦田打醮」 香港旅遊新引擎

香港錦田鄉獅王爭霸賽17日於錦田鄉酬恩建醮大戲棚上演，28隊來自粵港澳三地的頂尖龍獅隊齊聚現場，以高樁採青、靈活套路競逐「錦田獅王」殊榮。(中通社)

十年一屆的元朗錦田鄉酬恩建醮近日隆重舉行，活動以全球最大臨時竹構祭壇為核心，結合獅王爭霸賽、神功戲、古蹟導賞及本土美食市集等多元內容，吸引大批市民與旅客到場參與，場面熱鬧。多名旅遊業界人士指出，錦田打醮不僅承載深厚的民俗文化內涵，亦具備發展為常態節慶活動的條件，若能配合政策與資源投入，有望成為推動香港 文化旅遊的重要亮點。

文匯報報導，活動首日重頭戲「獅王爭霸賽」17日火熱上演，由大型醮棚轉化而成的戲棚搖身一變成為競技舞台，28支來自粵港澳三地及馬來西亞的醒獅勁旅同場較技，吸引數以千計市民入場觀戰。賽事節奏緊湊，每支隊伍須在6至9分鐘內完成表演，除展現醒獅神態與高難度動作外，亦需結合敘事情節，融入地方文化元素，令傳統舞獅更具觀賞性與故事性。

比賽過程一度出現驚險場面，有隊伍完成動作後落地稍有不穩，引起觀眾驚呼，但隨即報以更熱烈掌聲與鼓勵聲，展現高度包容與支持的觀賽氛圍。舞獅表演不僅考驗台前獅頭、獅尾舞者的默契配合，負責鑼鼓節奏的成員亦同樣關鍵，每一次擊鼓與轉身，皆體現團隊合作與技藝傳承的精神，成為現場另一道動人風景。最終，八鄉雷公田村勇奪全場總冠，為賽事畫上高潮。

除獅王爭霸外，神功戲亦於18日起在竹棚內一連六天上演，「七彩六國大封相」、「穆桂英大破洪洲」等多齣經典粵劇輪番登場，進一步豐富活動層次。業界普遍認為，錦田打醮已具備成熟的文化、娛樂與消費元素，若政府與業界攜手宣傳，未來有潛力發展成具代表性的地區節慶，為香港文化旅遊注入新動能。

香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠指出，地方傳統節慶往往最能體現當地的文化與習俗，具有高度代表性，對旅客而言亦極具吸引力，錦田鄉打醮是新界居民的非物質文化遺產，惟僅每十年才舉辦一次，否則便能如長洲太平清醮般定期舉行，勢將為旅遊業帶來積極作用。多名旅遊業界代表也指出，錦田打醮若能提升舉辦頻率，並引入更多互動體驗、文創產品及延長活動周期，將有助旅客由「旁觀者」轉為「參與者」，進一步延長在港停留時間，帶動消費與經濟效益。