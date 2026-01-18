頭凹陷骨折 瘀傷遍全身…港女被藏屍床底 男友內地落網

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 牛頭角樂華南邨上月底揭發一宗凶殺案，一名35歲女子被發現陳屍於男友住所牀架內。港警調查後鎖定死者的28歲非洲裔男友為主要疑犯，懷疑他案發後潛逃內地，在公安部及其他執法機關協助下，日前於內地落網，16日經深圳灣口岸移交香港警方。疑犯將被暫控一項謀殺罪，案件19日在觀塘裁判法院提堂。

綜合文匯、明報報導，死者姓譚，居於秀茂坪區，與疑犯拍拖約半年，案發前因感情生變，雙方討論分手。去年12月28日，譚女向家人表示，會到男友位於樂華南邨喜華樓的住所取回個人物品，其後便返回家中，惟最終一去不返。翌日清晨，譚女母親發現聯絡不上女兒，遂報警求助。

由於死者有自殺傾向，警方最初將案件列作高危失蹤個案處理。12月29日晚，警員到疑犯住所調查時發現單位重門深鎖，翌日凌晨聯同消防破門入屋。該開放式公屋單位約250平方呎，內部凌亂，因欠繳電費 而停電，未見明顯血跡或打鬥痕跡，但屋內發現多隻爬蟲及貓隻，另有多隻貓狗屍體。

警方翻查閉路電視片段後，發現死者進入大廈後未曾離開，遂進一步搜查單位，最終在雙人牀牀架內發現死者遺體，其頭部被毛巾包裹，身體被衣物遮蓋。案件隨即交由東九龍總區重案組跟進。

法醫檢驗顯示，死者頭部有十多處由硬物造成的裂傷，導致頭骨凹陷及大量出血，四肢、軀體及面部有多處瘀傷，死亡時間推斷為12月29日凌晨至早上。警方相信單位為第一案發現場，疑犯事後曾清理血跡及棄置證物，部分死者隨身物品其後在大廈垃圾箱內被尋回。

警方透過大量閉路電視片段追蹤，包括「銳眼計畫」系統，發現疑犯於案發當晚已潛逃內地。東九龍總區刑事部警司黃奕隆表示，案件得以迅速偵破，有賴市民提供資料及內地執法機關全力協助，警方亦正調查單位內動物死亡是否涉及刑事責任。