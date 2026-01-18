我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

頭凹陷骨折 瘀傷遍全身…港女被藏屍床底 男友內地落網

香港新聞組╱香港18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港牛頭角樂華南邨上月底揭發一宗凶殺案，一名35歲女子被發現陳屍於男友住所牀架內。港警調查後鎖定死者的28歲非洲裔男友為主要疑犯，懷疑他案發後潛逃內地，在公安部及其他執法機關協助下，日前於內地落網，16日經深圳灣口岸移交香港警方。疑犯將被暫控一項謀殺罪，案件19日在觀塘裁判法院提堂。

綜合文匯、明報報導，死者姓譚，居於秀茂坪區，與疑犯拍拖約半年，案發前因感情生變，雙方討論分手。去年12月28日，譚女向家人表示，會到男友位於樂華南邨喜華樓的住所取回個人物品，其後便返回家中，惟最終一去不返。翌日清晨，譚女母親發現聯絡不上女兒，遂報警求助。

由於死者有自殺傾向，警方最初將案件列作高危失蹤個案處理。12月29日晚，警員到疑犯住所調查時發現單位重門深鎖，翌日凌晨聯同消防破門入屋。該開放式公屋單位約250平方呎，內部凌亂，因欠繳電費而停電，未見明顯血跡或打鬥痕跡，但屋內發現多隻爬蟲及貓隻，另有多隻貓狗屍體。

警方翻查閉路電視片段後，發現死者進入大廈後未曾離開，遂進一步搜查單位，最終在雙人牀牀架內發現死者遺體，其頭部被毛巾包裹，身體被衣物遮蓋。案件隨即交由東九龍總區重案組跟進。

法醫檢驗顯示，死者頭部有十多處由硬物造成的裂傷，導致頭骨凹陷及大量出血，四肢、軀體及面部有多處瘀傷，死亡時間推斷為12月29日凌晨至早上。警方相信單位為第一案發現場，疑犯事後曾清理血跡及棄置證物，部分死者隨身物品其後在大廈垃圾箱內被尋回。

警方透過大量閉路電視片段追蹤，包括「銳眼計畫」系統，發現疑犯於案發當晚已潛逃內地。東九龍總區刑事部警司黃奕隆表示，案件得以迅速偵破，有賴市民提供資料及內地執法機關全力協助，警方亦正調查單位內動物死亡是否涉及刑事責任。

香港 電費

上一則

港婦路邊分娩 幼兒衝急症室求助 醫護即時出動「好似拍戲」

下一則

「挺過疫情 敗給淘寶」香港北角50年文具店熄燈 同行擬跟進

延伸閱讀

兩天內114起破窗竊案震撼聖荷西 嫌犯已落網

兩天內114起破窗竊案震撼聖荷西 嫌犯已落網
「新聞女王」暖男…林正峰進軍內地短劇 將合作「北電校花」

「新聞女王」暖男…林正峰進軍內地短劇 將合作「北電校花」
冬季日照不足 身體缺維生素D 一跌倒就容易骨折

冬季日照不足 身體缺維生素D 一跌倒就容易骨折
港2024年初婚年齡中位數 男32.6歲、女31歲創34年新高

港2024年初婚年齡中位數 男32.6歲、女31歲創34年新高

熱門新聞

中國製造業發達，出口遠大於進口，2025年貿易順差突破1兆美元。圖為寧波一處造車廠。（路透）

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

2026-01-17 08:37
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
四川有民眾釣魚時發現稀有的海南鳽。（取材自紅星新聞）

四川釣客撿到世界上最神祕鳥類 比大熊貓還稀少

2026-01-14 01:18
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
菲律賓1月16日起對中國公民單方面免簽。圖為中國旅客抵達馬尼拉機場。（新華社）

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

2026-01-15 11:02
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父

賓州11歲男童不滿被要求睡覺 打開槍櫃取回Switch後射殺熟睡父
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...