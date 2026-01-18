我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

港婦路邊分娩 幼兒衝急症室求助 醫護即時出動「好似拍戲」

香港新聞組╱香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港東區醫院早前發生一宗院外分娩事件，一名37歲孕婦因早產，在醫院門外誕下嬰兒。關鍵時刻，年約6歲的兒子獨自跑入急症室求助，醫護人員即時出動，合力為母嬰施援，最終兩人平安，事件感動不少市民，紛紛為醫護人員的專業與敬業精神點讚。

大公報報導，事發於上月28日傍晚約6時半，該名孕婦臨盆在即，乘搭的士趕往東區醫院，惟下車後才步行幾步，嬰兒便「搶閘」出生，被迫在醫院門外路旁分娩。當時在急症室當值的護士劉姑娘憶述，突然有一名年幼男童匆忙跑入急症室，焦急向她求助說：「姑娘，可不可以幫幫我？我媽媽在外面生寶寶了！」

劉姑娘當下察覺情況緊急，隨即通報同事，並聯同另外兩名急症科護士，帶著急救用品、推著輪床跟隨男童迅速衝出醫院。眾人到達醫院門外後，發現一名女子躺在地上，路面留有血跡，初步確認她剛完成分娩。

隨後，多名急症科醫生、管事部職員及途經的救護員先後到場，眾人迅速分工合作，為產婦搭起遮擋白布，並為初生嬰兒及母親進行初步檢查。

劉姑娘形容，當時天色已暗，情況相當緊急，「好似拍戲一樣」，但幸好醫護團隊應對得宜，最終將母嬰安全抬上輪床，送回急症室作進一步治理。

劉姑娘事後表示，事件能夠順利處理，全賴平日對突發事故的訓練與準備，「大家各守崗位，臨危不亂，才能完成任務」。她強調當日只是履行職責，並無居功。

東區醫院事後證實事件，表示醫護人員接報後即時到場協助分娩，母嬰情況穩定。事件曝光後，不少市民在社交平台留言，讚揚醫護反應迅速、專業可靠，亦為勇敢求助的小男孩送上掌聲，形容事件既驚險亦溫暖人心。

