任香港馬會馬年大使 郭富城不理酬勞 讚愛駒拍廣告表現好

香港賽馬會16日宣布，由2026年初起將推出一連串以「馬」」為主題的節慶與體育盛事，馬會委任知名藝人郭富城擔任馬年大使。（中通社）

港星郭富城獲馬會委任為「馬年大使」，16日的「馬年系列活動發布會」上，同時舉行委任儀式，由馬會行政總裁應家柏將馬匹雕塑贈予郭富城，而郭富城特別將其親筆書寫「馬」字的藝術墨寶致送予馬會。

文匯報報導，著名攝影師夏永康及殿堂級服裝指導張叔平更聯手製作拍攝馬會「馬年大使」宣傳照片，並出動郭富城的愛駒「舞林密碼」首次同框拍攝廣告。

被問擔任馬會大使酬勞是否豐厚？他說：「我不理酬勞，交給公司去談，我主要享受工作過程，覺得自己跟駿馬的堅毅、活力特質相似，自己又是馬主，很開心大會邀請合作。」他讚愛駒「舞林密碼」拍廣告時表現好，會獎勵牠。

郭富城透露今次擔任「馬年大使」責任重大，包括已經錄製好主題曲「繼續衝」，以歌舞宣揚馬匹的堅毅和自強不息的精神，以及動感和激情，而今次更特別邀請到之前為郭富城歌曲「EXIT」排舞的世界級舞蹈老師專程從美國抵港，再為他排舞拍MV，希望農曆新年前讓歌迷欣賞得到。

此外，郭富城指馬會常做公益，今年他也會以大使身分參與社區及親子 的慈善活動，令更多市民受惠。

另據明報報導，自言是工作狂的郭富城新一年工作已排滿，24日將到北京舉行個唱，緊接又為新戲開工，預計拍攝工作橫跨農曆新年，但否認新片是「九龍城寨之圍城」續集。

據報導，太太方媛日前在家中拍片讓3000呎豪宅環境曝光，他挺太太覺得沒問題，照顧小孩都可以實現理想。郭富城表示大女及二女喜歡跳舞，但暫時不會讓她們接觸演藝工作，想給她們空間，現在先讀書；三女出生即將滿百日，他透露會舉行百日宴。

報導稱，農曆新年期間，郭富城會抽空參與不同活動，其中大年初三會到馬場出席新春團拜，宣傳本地旅遊業，年內以大使身分參與大小親善活動。