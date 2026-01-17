我的頻道

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

關稅戰吸外企落腳 港註冊公司155萬創高 同比增長9.6%

香港新聞組／香港17日電
港府公司註冊處數據顯示，去年新成立的本地公司和經遷冊公司總數達到創新高的155.7萬間，同比增長9.6%；圖為尖沙咀維港景色。(中通社)
憑著「背靠祖國、聯通世界」的優勢，香港發揮強大的「磁吸力」，吸引愈來愈多公司落戶香港。公司註冊處數據顯示，去年新成立的本地公司和經遷冊公司達19.53萬間，而總數更達創新高的155.7萬間，同比增長9.6%，而註冊非香港公司的總數亦升3%至1.5萬間。

大公報報導，商會人士指出，去年美國對環球發起關稅戰，使很多企業開拓美國以外市場，並將焦點放在中國，而香港作為國家最國際化的城市，自然成為外資進軍內地的橋頭堡。與此同時，大批內企亦期望透過香港開拓海外市場，讓香港成為中外資金匯聚的黃金地。

對於去年香港取得如此佳績，香港中華出入口商會副祕書長李志峰表示，充分展示香港作為國際金融、商貿、物流中心的優勢，以實際行動說明各地企業對香港營商環境的高度認可。他指出，香港作為國際金融中心，去年新股集資額重登世界第一，反映在吸納國際資金具備不可替代的優勢。

香港中小企經貿促進會會長黃達勝表示，去年美國對各國發起關稅戰，令很多企業尋找新市場，不少看好內地龐大內需的市場潛力，因而選擇落戶高度國際化的香港。「香港有很多優勢，特別是國際化程度極高，普通法、簡單稅制、沒有外匯管制等，加上具有大量既懂國際規則又了解內地營商文化的人才，令香港成為外商打入亞太市場，特別是內地市場的最佳之選。」

港府正積極推動香港發展成為國際資產及財富管理中心，截至去年底，香港的家族辦公室數量已達2700家。中信銀行（國際）個人及商務銀行業務總監袁妙齡在16日灼見名家2026投資峰會專題討論中預計，家族辦公室數量未來在港將以每年10%至15%的速度增長。

值得注意的是，公司遷冊制度自去年5月實施以來，市場反應正面。截至去年底，公司註冊處接獲逾420宗查詢及30份遷冊至港申請，當中6間分別在盧森堡、開曼群島或百慕達成立的非香港法團已成功遷冊至港。

有限合夥基金的註冊方面，去年新註冊的有限合夥基金總數為389個。截至去年年底，有限合夥基金總數為1347個，較前年年底增加35.1%。開放式基金型公司方面，去年新成立的開放式基金型公司的數目為210間。截至去年年底，開放式基金型公司總數為676間，較前年年底增加43.2%。

