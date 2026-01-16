港漂生被騙後淪詐團 假冒官員收錢涉6案35.9萬美元

香港 警方針對假冒官員電話騙案展開行動，偵破17宗案件涉款867萬元，分別拘捕案中充當「特務調查人員」向受害人派假文件和收取騙款的女大學生，其中一人是來港讀大學的港漂生，疑誤墮假冒官員騙案後，被詐騙集團 招攬協助詐騙，假冒執法人員接觸受害人收取「保證金」。

綜合大公、文匯報報導，涉案22歲港漂生涉及去年10至12月在紅磡、旺角、西區、柴灣及跑馬地六宗同類騙案，涉款約280萬元（港元，下同，約35.9萬美元）。女生13日到堅尼地城向一名22歲青年收取「保證金」時被識破，警方接報到場拘捕港漂生，在其身上及住所檢獲偽造廉署職員證、部分受害人書寫的「取保候審申請書」等。據悉港漂生墮假冒官員騙局，再被騙徒慫恿加入「特務行動」，獲告知完成後可取回損失款項。

另一案件涉及20歲袁姓本地女大學生。警方去年5至12月接獲11名市民報案，聲稱接獲自稱內地執法人員電話，訛稱他們在內地涉經濟犯罪，要求提供銀行戶口資料及交出資金供調查。騙徒其後指示受害人與女「特務調查人員」會面及交付現金。八名受害人共付378萬元現金，另把209萬資金轉至指定戶口，其餘三名受害人發現有詐拒付款。八人共損失587萬元。