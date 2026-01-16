港2024年初婚年齡中位數 男32.6歲、女31歲創34年新高

我的頻道

香港新聞組／香港16日電
香港居民遲婚或不結婚日益普遍，男女初婚年齡中位數創下34年新高； 圖為香港結婚節暨秋日婚紗展，曾在香港會議展覽中心舉行。(中新社)
香港居民遲婚或不結婚日益普遍，男女初婚年齡中位數創下34年新高； 圖為香港結婚節暨秋日婚紗展，曾在香港會議展覽中心舉行。(中新社)

香港居民遲婚或不結婚現象日益普遍，港府統計處15日出版最新一期《香港統計月刊》，分析30多年間香港的結婚及離婚趨勢，當中男性和女性初婚年齡中位數，分別從1991年的29.1歲和26.2歲，顯著上升至2024年的32.6歲和31歲，均創下34年新高。2024年有4萬4196宗結婚，當中任何一方或雙方屬再婚的比率，升至47.4%。

香港01報導，數據顯示，香港登記結婚數目過去30多年間呈現波動。由1991年的4萬2568宗跌至2001年的3萬2825宗，其後回升至2012年的6萬0459宗，之後再呈大致下降趨勢，至2024年的登記結婚數目為4萬4196宗。

另外，離婚及再婚情況越趨普遍。2024年有1萬8398宗離婚個案，是1991年的三倍，即每五宗結婚，對比有兩宗離婚。

男性和女性首次結婚年齡中位數則大幅增加，分別由1991年的29.1歲和26.2歲，顯著上升至2024年的32.6歲和31歲，33年間增3.5及4.8歲，再創新高，反映遲婚趨勢持續。政府統計處指出，雖然相比女性來說，男性仍較遲結婚，但差距由1991年的2.9歲，收窄至2024年的1.6歲。

此外，香港與內地的跨境婚姻宗數於疫後持續增加，2024年香港跨境婚姻接近2.7萬宗，占當年4萬4196宗的60%。其中有逾1萬宗為香港新娘嫁往內地，比率占總數四成，較1991年的6.1%大幅上升，是34年來新高。另外，香港新郎娶內地新娘的宗數則減少，由1991年的2.1萬宗減少逾5,000宗，至1.6萬宗。

統計處指出，早年跨境婚姻大多數是香港男性與內地女性結婚，近年新娘為香港女性的跨境婚姻呈上升趨勢。

香港高才通人才服務協會創會會長、立法會前議員尚海龍分析，香港女多男少，外加香港女性普遍較男性年輕，大機會需在其他地區或國家尋找伴侶。

在跨境婚姻中新郎與新娘的年齡差異收窄。2006年香港男性與內地女性的跨境婚姻中，新郎普遍比新娘年長甚多，新郎比新娘年長五年或以上的比率為69%，年齡差異中位數為九歲。在2024年，香港新郎與內地新娘的年齡差異明顯減少，新郎比新娘年長五年或以上的比率降至53.8%，年齡差異中位數亦降至五歲。

