香港宏福苑大火增至168人罹難 1原因暫不公布名單

香港新聞組／香港16日電
香港近百年來最嚴重大火之一的大埔宏福苑火災，死亡人數由先前的161人增至168人。(路透)
香港近百年來最嚴重大火之一的大埔宏福苑火災，死亡人數由先前的161人增至168人。(路透)

大埔宏福苑去年11月26日發生五級火災，保安局局長鄧炳強15日表示，火災的遺體身分辨識及科學鑒證工作已經完成，後期透過牙齒測試或DNA測試去辨認，證實168人罹難，屬最終數字；至於被指未能聯絡上或失蹤人士，當局已全部澄清，亦已通知所有死者家屬並取得確認。至於死者名單，他表示尊重家屬意願，暫不會公布。

大公報報導，168名死者包括58男110女，年齡介乎六個月至98歲；四人送院後死亡，另外164人的遺體或遺骸在宏福苑現場尋獲。死者中包括一名消防員、兩名室內裝修工人、五名地盤工人，以及十名外籍家庭傭工。

另外，醫務衛生局指，截至1月13日，宏福苑火災入院的79名傷者中，有71人已康復出院，目前餘下八名傷者留院，均情況穩定。

宏福苑火災後，港府加強檢視全港的消防隱患，巡查多棟工廈和商廈等。消防處聯同屋宇署早前展開聯合巡查及執法行動，巡查位於九龍及新界多區九幢工廈，發現多達261項違規事項，包括逃生途徑被阻塞或鎖上、防煙門損壞、操作不良或被楔開、消防裝置或設備損壞或不在有效操作狀態等情況，已即時向負責人採取執法行動。

大公報早前推出一連五篇「工廈亂象」系列報導，揭示紅磡、土瓜灣、新蒲崗、觀塘、荃灣等多區的工廠大廈，有不同的違規問題，當中在觀塘駿業街、偉業街的多幢工廈，有經紀極力推銷工廈劏房，推銷過程中提到可以在單位過夜居住，涉嫌違反《建築物條例》及地契條款，其中最誇張的一層被劏成數十個單位，多間房門外放置鞋架，相信單位內有人入住，另工廈內的滅火筒已過期。

宏福苑 港府 DNA

