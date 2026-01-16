7旬港婦被誘花3.9萬美元買美容療程 550次須2年內完成

我的頻道

香港新聞組／香港16日電
長者擁有更多時間享受生活，為保健、消閒、娛樂等行業開拓無限商機，形成市場龐大的銀髮經濟。但長者在釋放樂齡消費力的同時，也面臨不同的消費疑難，甚至誤墮消費陷阱。消委會15日發布最新一期《選擇》月刊指出，過去三年消委會每年接獲2000多宗至近4000宗長者投訴。其中一名70多歲老婦，在美容院職員持續推銷下，花逾30萬（港元，下同，約3.9萬美元）購買550次療程，若每兩周使用一次，亦要超過20年才用得完，惟療程有效期僅剩兩年。

綜合大公、文匯報報導，70多歲的投訴人吳女自2022年起經常光顧一間美容院，職員常向她硬銷新療程，如她拒絕購買，預約下次療程時職員便訛稱有關檔期「滿額」，答應購買療程才可預約服務，2022年至2023年間吳女多次購買美容療程，累積消費超過30萬元。

吳女去年2月使用療程時，要求美容院整理她尚未使用的療程，職員才以手寫方式簡單列出療程名稱、剩餘次數及到期日，吳女士此時才發現尚有超過550次療程未使用，即使按每兩星期使用一次療程計算，亦需要超過20年才能用完所有療程，然而療程的有效期卻只剩兩年。

美容院回應堅稱職員於銷售過程中已清楚講解療程內容、金額及條款，包括不可退款條款，而列明有關條款的收據亦獲投訴人簽署確認，因此在消委會調停下，只願意取消投訴人尚未清繳2.6萬元餘額。然而，投訴人不接受方案，消委會已建議她可以考慮諮詢法律意見，或申請消委會的「消費者訴訟基金」。

另一宗涉及長者消費糾紛的個案涉及一位80多歲長者，他用1萬多元購買內置串流平台的智能電視，購買時店員明確指出會示範基本操作，確保顧客明白如何使用串流平台，但負責安裝電視的技術人員沒有按承諾教導投訴人如何使用，亦沒有提供操作指引。在消委會調停下，代理商免費派人上門教導使用電視有關功能。

第三宗個案中，投訴人預算用2000元購買一副漸進眼鏡，但眼鏡店先以優惠套餐作招徠，驗眼之後再以鏡片不適合為由，推介貴價的鏡片和鏡架，投訴人最終選擇1600元的鏡片並選購900元鏡架，然而職員卻開出一張價值3100元的發票。投訴人細閱收據時才發現職員之前的口頭報價，是一塊鏡片的原價，兩塊鏡片折扣後仍需支付2200元，在消委會調停下，眼鏡店提出將鏡片免費升級至具備變色功能的漸進鏡片，獲投訴人接受。

立法會議員陳學鋒指出，許多長者沒有穩定收入來源，一旦被騙，往往失去全部或大部分生活費，嚴重影響日常生活，甚至導致經濟困境，建議政府在現有《商品說明條例》等法律框架上「加碼」，為長者提供針對性更強的保護措施。

