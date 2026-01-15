黎智英國安案拒絕認罪 擇日判決 分析：求情理由站不住腳

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 壹傳媒集團創辦人黎智英 等9人違反國安法一案，高等法院原訟庭已完成聽取黎智英和其他關連案件全部被告的求情，將擇日判決。文匯報社評直指黎智英拒不認罪，求情理由站不住腳。

文匯報報導，值得注意的是，在求情階段，與黎智英同案的其他被告均已認罪，深感悔意。而且，各被告求情陳詞紛紛指控，黎智英是整個案件的幕後黑手、最終指使者。法庭亦裁定，有足夠證據顯示，在香港國安法生效後，黎智英仍持續表達反中立場，並實行其請求外國制裁的計劃，雖然行為有所收斂，但只是「形式上而非實質上」的「策略調整」，以較「間接」「隱晦」或「含蓄」的方式去企圖實現原來的意圖。然而，黎智英仍頑固拒絕認罪，辯方的求情理由站不住腳。

另據中央社報導，黎智英等9名被告自12日起在庭上求情，法院原先預留4天處理，但13日已完成聆聽各人的求情陳辭，時間縮短一半；在完成聆聽求情陳辭後，法官即時表示，會盡快通知各方判刑日期。

根據國安法，觸犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪的，處以3年以上、10年以下有期徒刑；罪行重大者，處以無期徒刑或者10年以上有期徒刑。

另據文匯報報導，黎智英案審判過程公開透明，法律程序充分，涉案人員的合法權益得到應有保障。

黎智英拒絕認罪，其代表律師團隊卻以所謂年齡、健康及單獨囚禁為由求輕判。有法律界人士指出，只有在被告人患有嚴重疾病時，法庭才會酌情考慮減刑，當遇上罪行性質嚴重的案件，健康狀況甚至不能構成減刑理由。環顧全球各國案例，均堅持罪責刑相適應原則，年邁絕非嚴重罪行的免罪理由。美國著名詐騙 犯伯納•馬多夫，在2009年以71歲高齡因龐氏騙局被判監150年。

至於所謂「單獨囚禁」更不值一駁。正如審理黎智英案的3名國安法指定法官之一的杜麗冰強調，單獨囚禁是黎的自願選擇，不能將黎智英主動要求獨囚等同額外受罰。