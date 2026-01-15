港西九高鐵1.26起直達內地110站 將推高鐵+航空優惠

高鐵香港段直達內地的站點，1月26日起進一步增至110個，圖為陜西首次開行直達香港高鐵列車，西安至香港直達高鐵自1月5日起實現每日雙向對開。(新華社)

高鐵香港 段連接全國高鐵超過4萬公里的鐵路網絡，直達內地站點1月26日起增至110個，高鐵西九龍站已成為最受內地訪客歡迎的陸路口岸。高鐵香港段過去一年客運量屢創新高，港人乘客比率亦逐步上升，去年推逾60班往韶關、張家界及潮汕等地的旅遊專列反應熱烈，今年將再研究推接駁專列，例如到廣州、深圳等地，轉乘類似「瀟湘號」的內地著名特色旅遊列車，便捷遊覽大好河山。

大公報報導，港鐵並研究推出「高鐵＋航空」優惠組合，結合高鐵網絡及香港航空樞紐優勢，帶動旅遊發展。有旅遊業界人士表示，鐵路遊沿途風景多樣，新的接駁專列安排，可進一步豐富港人在內地的旅遊選擇。

高鐵香港段直達內地的站點，由通車初期的44個，增至現時96個，並將於26日起進一步增至110個，包括新增南京、無錫及合肥等著名城市站點。港鐵公司過境鐵路總管王家明14日表示，通車至今累計載客量已突破1億人次，過去1年高鐵香港段載客量穩步上升，共錄得超過3000萬人次，按年增長近17%；期間不僅於去年8月創下單月逾320萬人次的最高紀錄，更在聖誕期間的12月27日時錄得近14萬人次，刷新單日紀錄。

王家明表示，根據出入境數據，香港西九龍站已成為最受內地訪客歡迎的陸路口岸，同時香港居民占整體客運人次的比率亦逐步上升，由通車初期的約30%，升至目前約47%，其餘為內地及海外旅客，反映高鐵促進兩地人員互動與交流。

王家明稱，隨著高鐵網絡擴展，已陸續開通多條通往張家界、鳳凰古城、西安、成都等旅遊名勝的長途線，滿足旅客需求，約3小時車程的潮汕地區最受歡迎。

港鐵亦將研究推出「高鐵＋航空」的聯運服務和優惠組合，結合高鐵網絡及香港航空樞紐優勢，鼓勵更多內地旅客搭乘高鐵抵港後，以更便捷的方式盡快換乘機場快線，前往機場轉機，或各國旅客赴港後，經高鐵前往內地城市。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，內地地域遼闊，鐵路沿線風景多樣，內地鐵 路遊近年在香港反應強烈，包括早前遠至哈爾濱的「伊春號」旅遊專列體驗大受歡迎，車上的港人比率高達三分之一。他相信，隨著接駁專列安排的推出，將進一步豐富香港市民的內地旅遊選擇，亦能夠促進兩地旅遊市場的深度融合。