我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

Grok「火辣模式」替真人脫衣惹議 馬斯克不敵全球壓力讓步了

港西九高鐵1.26起直達內地110站 將推高鐵+航空優惠

香港新聞組／香港15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
高鐵香港段直達內地的站點，1月26日起進一步增至110個，圖為陜西首次開行直達香港高鐵列車，西安至香港直達高鐵自1月5日起實現每日雙向對開。(新華社)
高鐵香港段直達內地的站點，1月26日起進一步增至110個，圖為陜西首次開行直達香港高鐵列車，西安至香港直達高鐵自1月5日起實現每日雙向對開。(新華社)

高鐵香港段連接全國高鐵超過4萬公里的鐵路網絡，直達內地站點1月26日起增至110個，高鐵西九龍站已成為最受內地訪客歡迎的陸路口岸。高鐵香港段過去一年客運量屢創新高，港人乘客比率亦逐步上升，去年推逾60班往韶關、張家界及潮汕等地的旅遊專列反應熱烈，今年將再研究推接駁專列，例如到廣州、深圳等地，轉乘類似「瀟湘號」的內地著名特色旅遊列車，便捷遊覽大好河山。

大公報報導，港鐵並研究推出「高鐵＋航空」優惠組合，結合高鐵網絡及香港航空樞紐優勢，帶動旅遊發展。有旅遊業界人士表示，鐵路遊沿途風景多樣，新的接駁專列安排，可進一步豐富港人在內地的旅遊選擇。

高鐵香港段直達內地的站點，由通車初期的44個，增至現時96個，並將於26日起進一步增至110個，包括新增南京、無錫及合肥等著名城市站點。港鐵公司過境鐵路總管王家明14日表示，通車至今累計載客量已突破1億人次，過去1年高鐵香港段載客量穩步上升，共錄得超過3000萬人次，按年增長近17%；期間不僅於去年8月創下單月逾320萬人次的最高紀錄，更在聖誕期間的12月27日時錄得近14萬人次，刷新單日紀錄。

王家明表示，根據出入境數據，香港西九龍站已成為最受內地訪客歡迎的陸路口岸，同時香港居民占整體客運人次的比率亦逐步上升，由通車初期的約30%，升至目前約47%，其餘為內地及海外旅客，反映高鐵促進兩地人員互動與交流。

王家明稱，隨著高鐵網絡擴展，已陸續開通多條通往張家界、鳳凰古城、西安、成都等旅遊名勝的長途線，滿足旅客需求，約3小時車程的潮汕地區最受歡迎。

港鐵亦將研究推出「高鐵＋航空」的聯運服務和優惠組合，結合高鐵網絡及香港航空樞紐優勢，鼓勵更多內地旅客搭乘高鐵抵港後，以更便捷的方式盡快換乘機場快線，前往機場轉機，或各國旅客赴港後，經高鐵前往內地城市。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，內地地域遼闊，鐵路沿線風景多樣，內地鐵路遊近年在香港反應強烈，包括早前遠至哈爾濱的「伊春號」旅遊專列體驗大受歡迎，車上的港人比率高達三分之一。他相信，隨著接駁專列安排的推出，將進一步豐富香港市民的內地旅遊選擇，亦能夠促進兩地旅遊市場的深度融合。

高鐵 香港 地鐵

上一則

周深拍短片導覽 「深聲漫遊」致敬港片花樣年華、食神…

下一則

中國女房仲在泰國開奔馳帶看房 遭「同胞男」膠帶纏身搶劫

延伸閱讀

中國投資泰國高鐵工程事故32人死 中：泰企施工

中國投資泰國高鐵工程事故32人死 中：泰企施工
泰中高鐵事故致32死 承建商與2025曼谷倒塌大樓相同

泰中高鐵事故致32死 承建商與2025曼谷倒塌大樓相同
泰中高鐵工程釀嚴重死傷 中國企業參與角色受關注

泰中高鐵工程釀嚴重死傷 中國企業參與角色受關注
泰高鐵工程事故增至32死 總理：承包商須付相關責任

泰高鐵工程事故增至32死 總理：承包商須付相關責任

熱門新聞

10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
郭晶晶和霍啟剛（左）觀看游泳比賽的檔案照。（新華社）

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

2026-01-11 12:26
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
法槌示意圖。（取材自紅星新聞）

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

2026-01-10 07:30

超人氣

更多 >
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命
CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議