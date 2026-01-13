我的頻道

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

黎智英案 控方：涉外國元素可加刑 辯方：盼顧及年齡健康

香港新聞組／香港13日電
圖為2021年2月1日，壹傳媒創辦人黎智英由懲教署人員押上囚車。 (中新社)
香港壹傳媒創辦人黎智英及3間蘋果日報公司，早前被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，12日與同案8名認罪被告在暫代高院的西九龍法院求情。

明報報導，控方表示，根據港區國安法立法原意，案件牽涉外國元素，便構成加刑因素，另透露黎曾於獄中投訴健康有問題，他目前情況穩定。黎智英的代表大狀確認，黎現時就獄中待遇無投訴，同時稱黎已年邁，每還押多一日都使他「離生命終點更近一步」，望法庭判刑時顧及他的年齡和健康狀況等。

據報導，9名被告12日由懲教人員押到犯人欄，今次是黎智英還押5年多以來，他們首次在犯人欄同場相見。

報導稱，根據港區國安法第29條，勾結罪設兩個判刑檔次，「罪行重大」的被告判囚10年以上至終身，其他被告囚3年以上至10年以下。控方副刑事檢控專員周天行表示，法庭判斷被告屬哪個檔次時，除考慮罪行嚴重性，他認為勾結罪比其他《國安法》罪行更嚴重。

報導說，法官李運騰問及，若控罪牽涉外國元素，是否更為嚴重？周說，按《國安法》立法原意，若一宗案件涉及外國元素，便屬加刑因素；本案亦牽涉精密規畫及濫用報紙為犯案平台。

報導指，另一方面，針對黎智英的案件，周天行指出，黎曾在獄中投訴出現牙痛及心悸，黎另有聽力問題，經診療後他沒再就牙齒和心悸投訴，聽力沒有轉壞。周又透露，黎的腳甲曾懷疑出現感染，但他拒絕接受治療，在懲教署仔細監察下，其腳甲情況沒轉差，懲教署醫療報告顯示他整體狀況健康穩定。此外，周提及，黎被指體重下跌10公斤，惟他在2020年底開始還押時，體重80公斤，最新體重為79.2公斤，其身高體重指數（BMI）跟他剛還押時幾乎一樣，專家認為根據亞洲成年人的標準，黎有肥胖症。

據報導，辯方資深大律師彭耀鴻則表示，根據黎的說法，目前重79.2公斤的黎智英，2020年底剛還押時體重90公斤，而非80公斤，並指從涉案時段的「Live Chat」片段可見，當時黎看起來就如他的暱稱一樣是「肥佬黎」，但現在似乎不能這樣稱呼他，認為署方的紀錄顯示他當時重80公斤「可能是打錯字」。法官杜麗冰說，不能憑肉眼判斷體重。最終控方確認，黎剛還押時體重80公斤。

黎智英 港區國安法 高院

