林則徐當選香港年度中國歷史人物 獲中小學9.4萬票

快訊

香港新聞組／香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
為傳承中華歷史文化，建構國民身分認同，讓年輕一代鑒古知今、明辨是非，年度中國歷史人物選舉2025結果揭曉暨頒獎禮發布會，12日於香港故宮文化博物館香港賽馬會演講廳舉行。

大公報報導，該活動由國史教育中心（香港）主辦、香港故宮文化博物館合辦，吸引全港400多間中小學的師生及家長參與，近14萬張選票亦見證香港學生對國家歷史的熱切關注。是次選舉結果，由清朝林則徐獲逾9.4萬票當選年度中國歷史人物。

今屆選舉以「時代精神，變革為民」為題，由專家學者推舉五位中外文化交流史上著名的歷史人物，包括漢朝董仲舒、唐朝魏徵、宋朝范仲淹、明朝張居正及清朝林則徐。

教育局常任祕書長陳穎韶致辭時表示，5位候選的歷史人物，都是生於盛世或變局之中，但仍以安國為民的精神，及積極革新的意志迎難而上。她並表示，通過這類深具教育意義的活動，能讓同學們加深對歷史人物的認識，真切感悟其報國抱負與愛國情懷，從而認識國史、洞察國情、傳承文化。

國史教育中心（香港）校長何漢權表示，國史教育是香港青少年建立國家認同的根基，更是「情與意的結合過程」，需貫穿人生各階段。他強調，要讓青少年理解中華文明的韌力與傳承，同時兼具國家觀念與世界視野，真正實現「鑒古知今」的教育價值。

來自仁濟醫院羅陳楚思中學的中四吳同學，向記者分享了她的感受。她表示，投票給了董仲舒與林則徐，直言「讀中史和歷史時了解過他們的事跡，我們深入了解到每個歷史人物的所作所為、對祖國的幫助及對後世的影響，聊天過程中進一步加深了對歷史人物的認識」。

同樣來自該中學的黃同學表示，此次活動她投票給了林則徐，「林則徐虎門銷煙的事跡很了不起，從他身上能學到很多，也讓我重新思考過去的歷史」。她提到，「原來每個歷史人物的故事都很有趣」，今後也會主動去了解更多不同的歷史人物。

香港 投票 故宮

