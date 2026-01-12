我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

美8成政庇申請人來自中國 近幾年數量尤為暴增

香港「智慧出行」無人車進入市區測試 運作順暢

中央社／香港13日電

香港近年來除了大力發展無人機外，也推動無人駕駛車發展，據公布，本地無人駕駛車上月起開始在市區測試，全程運作流暢。

香港運輸署近日公布，一家獲得自動駕駛車輛牌照的科技公司上月起在九龍市區觀塘和九龍城進行跨區測試。

署方表示，「即使市區人車密集，自動車仍能憑藉先進算法穩速行駛，在適當時候亮起指示燈、避開障礙物，並完成換線和掉頭等標準駕駛動作，全程運作流暢。」

據公布，測試期間，司機以後備操作員的身分坐在車廂內，雙手離開方向盤，僅在必要時才接管車輛。

相關公司的香港項目發展經理劉文鵬說，香港是全球路網最密集的城市之一，路面情況複雜多變，駕駛系統要因應本地道路規則優化決策邏輯，驗證技術。

為發展自動駕駛市場，運輸署自2024年起發出6個自動駕駛車輛先導牌照，允許營辦公司在指定地區展開道路測試。

首家獲批牌照的科技公司擁有10多年自動駕駛研發經驗，已在中國和阿拉伯聯合大公國的22個城市驗證技術，該公司去年底率先在遠離市區的大嶼山展開測試，其後延伸至特定區域數碼港和啟德發展區。

香港當局早於2017年底公布「香港智慧城市藍圖」，其中一項「智慧出行」措施便是促進自動駕駛車輛進行測試；運輸署其後於2019年中公布「香港智慧出行路線圖」，為香港邁向實現在公共道路進行自動駕駛車輛測試訂定願景。

香港 無人機

上一則

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

延伸閱讀

台灣作家平路南極走一趟 重返香港介紹「心靈圖景」

台灣作家平路南極走一趟 重返香港介紹「心靈圖景」
香港戲院結業潮未歇 馬鞍山1影城無預警關門

香港戲院結業潮未歇 馬鞍山1影城無預警關門
黎智英案今起聽取求情陳詞 預計耗時4天 將公布判刑日期

黎智英案今起聽取求情陳詞 預計耗時4天 將公布判刑日期
5大洲逾千高僧聚香港啟德體育園 率萬眾祈福、走出大火陰霾

5大洲逾千高僧聚香港啟德體育園 率萬眾祈福、走出大火陰霾

熱門新聞

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
10萬噸級空天母艦「鸞鳥」全長242米，翼展達到684米，最大起飛重量達到12萬噸，可搭載88架「玄女」無人空天戰機。（取材自截自「央視軍事」影片）

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

2026-01-12 01:29
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
日本財務大臣片山皋月。（路透）

反制中收緊稀土出口 日求助G7穩供應鏈 還將首次海底試採

2026-01-10 19:00

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝
上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主