香港高鐵26日起增直達華東16站 滬港臥鋪天天開

高鐵香港段1月26日起新增16個站點，同時，來往香港與上海虹橋的臥鋪列車服務。（新華社資料照片）

高鐵香港 段服務即將迎來開通以來一次重要的里程碑式擴展。港鐵公司11日宣布，自1月26日起，將新增16個直達的內地站點，令站點總數躍升至110個。

綜合文匯報、明報報導，此次升級不僅覆蓋多個華東重點旅遊與商務城市；上海虹橋臥鋪列車，會增至每日開出；往來廣州南站等的列車班次亦會加密，進一步緊密聯繫香港與內地，便利商務、旅遊及探親等各類跨境出行需求。相關車票12日起預購。

港鐵表示，1月26日起，來往香港西九龍站與上海的上海虹橋線，每日將增設1對途經合肥南站、南京南站、無錫東站等新站點的班次，其他新增站點包括清遠站、汨羅東站、泉州東站、泉州南站、惠東站、惠州南站、福州南站、汕頭南站、惠來站、陸豐東站、陸豐南站、潮南站、興寧南站。

為連接這些新目的地，高鐵將增設一對每日往返香港西九龍站與上海虹橋站的日間列車，途中停靠合肥南站、南京南站及無錫東站。其他新增站點包括清遠站、泉州東站等。

至於大受歡迎、往來上海虹橋的臥鋪列車，亦會由現時僅在周五至周一開出，擴展至每周七日每天開出，幫助旅客更彈性規劃行程，以充分利用夜間時間移動，一覺醒來即抵達目的地。而連同現有及上述新增的日間班次，每日往返滬港列車將增至三對。

港鐵指，是次高鐵香港段服務升級亦著力提升頻率與效率，在短途服務方面，往來香港西九龍站與廣州南站的列車班次，將由每日19對大幅增加至24對；而往來香港與潮汕、廈門、福州地區的列車將途經更多站點，其中，往來西九龍站與福州站的行車時間將縮短約20分鐘。此外，每日往返西九龍與汕頭站的列車也將由4對增至5對；目前每日3對往返西九龍站與廈門站的列車，其中一對將延伸至福州作終點站。