香港股旺稅增 財爺：經營帳目料提早轉盈

香港新聞組／香港11日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港財政司長陳茂波將於下月發表2026/2027年度財政預算案，現正進行公開諮詢。10日，他出席了由電台舉辦的財政預算案諮詢活動時透露，香港總體經濟穩中有進，港府去年提出加強版的財政整合計畫，開源節流，並受惠於印花稅收入回升，金融市場表現亮麗，可提早恢復經營帳目財政盈餘。

明報報導，立法會會計界議員吳錦華表示，去年股市暢旺，「排隊來港上市」，印花稅收入比預測好，對經常帳目收支平衡感樂觀，目前雖無整體數據，但預計今個財政年度可錄得數十億元盈餘。

另據文匯報報導，陳茂波表示，香港會把握好國家「十五五」規畫的香港定位，融入和服務國家發展大局，期望新一份財政預算案為香港發展做到質的提升及量的增加，讓市民有更好的工作和事業發展機會，並支持社會經濟各方面發展。

陳茂波10日接受現場觀眾提問，回應有關香港經濟發展和各項民生議題。在經濟發展方面，他表示，香港須持續推動高質量的多元經濟發展，藉此累積更多資源，支撐社會各方面的需要。

雖然外圍環境充滿不確定性，但他指出，香港去年經濟仍錄得3.2%增長，出口表現強勁，旅遊業回暖，零售及餐飲業亦逐步回穩，整體投資有所提升，金融市場亦保持活力，惟本地經濟發展仍存在不均衡情況，會融入和服務國家發展大局，同時實現自身的良好發展。

香港過去數年受疫情影響，港府投入大量資源保就業、保企業及紓緩民困，導致連續數年出現財赤，陳茂波表示，港府去年提出加強版的財政整合計畫，節流減少公共開支的增長速度，以開源為輔，希望盡快令經營帳目恢復盈餘，目前開支管理進度符合預期，金融市場表現亦帶動印花稅收入增加，預期可提早恢復經營帳目財政盈餘，但綜合帳目仍面對壓力，因要加快北部都會區發展，仍會出現赤字。

他強調，港府會持續推動產業多元化，創造更多優質就業，同時提升公共服務質素。然而資源始終有限，政策制定需兼顧不同群體需要，加上地緣政治風險提升，香港必須「留有子彈」，以應對突發挑戰。

陳茂波在會上還回應了有關虛擬貨幣發行及投資、綠色產業發展、醫療和長者津貼計畫以至兩蚊搭車計畫等問題。

