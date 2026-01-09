93歲恒生銀行告別港股 股東通過私有化 股民不捨「像嫁女」

恒生銀行8日舉行法院會議及股東大會，通過滙豐私有化協議。圖為中環恒生銀行。(中通社)

有93年歷史的恒生銀行8日舉行法院會議及股東大會，表決滙豐控股提出每股155元（港幣，下同，約19美元）、涉資約1060億元私有化建議，最終獲八成半贊成票通過。私有化於本月26日生效，27日正式退市，結束逾半世紀在港上市地位。恒生股份最後買賣日為本月14日下午4時10分，2月4日或之前向小股東寄發支票或電子轉帳支付對價。分析指，恒生私有化長線有利滙豐，同時恒生資產素質不差，不排除日後重新上市的可能。

綜合大公報、文匯報報導，法院會議8日早上10時半舉行，吸引近400名恒生小股東親赴合和酒店會場出席，會議於下午1時半左右結束。恒生及滙豐在晚上聯合發布會議結果，約有85.75%投票贊成私有化議案，通過香港 「公司條例」及香港「收購守則」所規定的批准門檻。同時批准及實施私有化計畫的特別決議案亦獲97.3%贊成票通過。

滙控行政總裁艾橋智表示，很高興得悉建議獲得批准，並感謝恒生股東一直以來的支持。股東投票結果充分反映大家對恒生業務，以及對其成為滙豐全資附屬公司後能夠開放的發展機遇充滿信心。

8日在恒生法院會議上，有小股東質疑恒生被滙豐收購後或被「拆骨」或「高價轉手賣」。恒生獨立非執董鍾郝儀回應指，滙豐在私有化文件已提到很尊重恒生品牌，該品牌是恒生競爭優勢。而恒生私有化後繼續持有自己獨立牌照，仍會披露財務資料，無須擔憂透明度。

對於有小股東指滙豐私有化恒生價格只有溢價三成，低於約5年前創興銀行私有化案溢價比例。獨立財顧新百利代表王思峻稱，當年創興提出私有化時，創興股價因新冠疫情而偏低，故提出溢價較高。目前滙豐提出私有化恒生每股對價反映市帳率1.8倍，高過銀行同業的市帳率0.3倍至1.2倍，私有化價格屬公平合理。

從學生時代開始持有恒生股份的何先生直言，對私有化感到「好失望」，原打算「攬住佢到死嗰日時（抱到死的那一天）」，更計畫將最後兩張股票裱起來掛在牆上當紀念品，並認為私有化影響其退休計畫。

另有小股東鍾先生談及恒生私有化時，坦言「梗係唔捨得啦（當然捨不得）」。他持有恒生股票超過30年，將這次私有化比喻為「嫁女」。

信誠證券聯席董事張智威指，滙豐股價自去年10月公布私有化計畫後反覆向上。恒生持續錄得盈利並穩定派息，因此，私有化長線對滙豐有利。

另有市場意見認為，滙豐收購恒生後「執番靚盤數、搞番靚恒生」，恒生仍有機會再上市，甚至可能「低買高賣」。