民建聯李慧琼5票之差當選港立會主席 盼對接北京「十五五」

香港第八屆立法會主席選舉，民建聯李慧琼以5票之差當選；圖為李慧琼在選後向議員致意。（新華社）

香港新一屆立法會8日選舉主席，由傳統親中黨派民主建港協進聯盟議員李慧琼以5票之差當選，擊敗「G19」金融界陳振英。李慧琼是本屆立法會最資深的議員，同時兼任中國全國人大港區代表，她當選後宣布，14日即召開本屆首次立法會大會，議程未定，但會聚焦大埔宏福苑 火災。

綜合中央社、明報報導，這次選舉在早上舉行，先進行提問，其後投票 ，中午左右結束；各議員以不記名方式投票，立法會秘書處收到89張選票，李慧琼獲得47票，另一名角逐者、代表金融界的陳振英獲得42票。

李慧琼承諾若當選不再參與民建聯黨團會議及決策，「原則上」也不會就公共政策發表個人意見。她並表示特首李家超在議員宣誓後提出3點「期盼」，對議員「寄予厚望」，她引述李家超說法，認同立法會要以「行政主導」原則，與特區政府「良性制衡」、高效合作。她強調，議員不應只是評論者而是建設者，並應有「宏觀視野」和「大局擔當」；她期望立法會在對接國家「十五五」規畫及火災善後等工作成為政府伙伴，協助政策落地。

民建聯在本屆立法會占20席，屬「最大黨」，被問到會否「一黨獨大」，李慧琼重申會按議事規則公平公正主持會議，不偏幫任何議員，又強調「原則上」不會就議案投票。

由於身兼人大常委的李慧琼要定期上北京開會，有意見憂慮與立法會工作有時間衝突。李慧琼重申，估計4次立法會會議可能與人大常委會議重疊，如有重要議題一定參與立法會的審議工作和表決，又說制度下各委員會主席無法主持會議，可由副主席主持。她表示，相信人大和立法會角色可互相促進，例如3月的兩會，她會先與人大和政協了解整體立法會議員想法，再帶到國家層面。

李慧琼自1999年起從政，最初是區議員，2004年加入民建聯，由於年輕及問政出色，逐漸在政壇冒出頭，並於2008年當選立法會議員。

2011年，李慧琼當選民建聯副主席，又於2015年接任黨主席。在民建聯前主席曾鈺成和譚耀宗等大佬陸續辭任後，李慧琼成為民建聯的核心人物，帶領該黨與泛民主派、尤其是民主黨在政壇和選舉進行激烈競爭。