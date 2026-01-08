我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

撕香港立會候選人海報 翁判賠7.4美元 監禁4周緩刑18個月

香港新聞組／香港8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

上月香港立法會選舉投票日，73歲老翁在深水埗撕毀分別屬於九龍西選區候選人梁文廣及鄭泳舜的共10張海報，7日於西九龍裁判法院承認兩項刑事損壞罪。

明報報導，案情稱，老翁被捕後在警誡下承認一時手癢，才撕毀貼在小販攤位的海報。裁判官判處被告監禁4周，緩刑18個月，另須分別向梁文廣及鄭泳舜賠償的9港元及49港元共58港元（約7.4美元），從保釋金扣除。

據報導，被告吳玉堂（73歲，退休）承認兩項刑事損壞罪。控罪稱，被告2025年12月7日在深水埗北河街90號外，無合法辯解而損壞分別屬於梁文廣及鄭泳舜的3張和7張2025年立法會選舉九龍西選區候選人海報，總價值9港元及49港元，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

報導引述案情稱，警員於2025年12月7日凌晨約2時25分在深水埗北河街巡邏時，發現被告形迹可疑，遂上前查問。警員之後發現原張貼於附近小販攤位的選舉宣傳海報被撕成碎片，在警員查問下，被告承認該些海報由他撕毀。被告其後被捕，在警誡下說「我一時手癢，才用手撕爛這裡大約10張議員選舉海報，給次機會啦」。

投票 退休 香港

上一則

中嚴打財務造假 去年來查辦159起 18企業被強制退市

下一則

中國太空站鋰離子電池實驗突破 可望改善在軌電池系統

延伸閱讀

撞老婦拖行14秒未停車未備案 70歲香港司機判囚5月

撞老婦拖行14秒未停車未備案 70歲香港司機判囚5月
港府官員訪美臨時喊卡 港媒：與中反感美抓委總統有關

港府官員訪美臨時喊卡 港媒：與中反感美抓委總統有關
香港工展會24天吸136萬人次 銷售額1.3億美元勝去年

香港工展會24天吸136萬人次 銷售額1.3億美元勝去年
2025年全球128名記者遭殺害 逾半在中東 533人仍遭監禁

2025年全球128名記者遭殺害 逾半在中東 533人仍遭監禁

熱門新聞

汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
中國「凱瑞鷗」航空器12月31日成功完成跨越瓊州海峽飛行。（圖／取自峰飛航空微信公眾號）

中國噸級無人垂直起降飛行器「凱瑞鷗」完成跨海峽飛行驗證

2026-01-02 03:30
12月31日，人們在首爾街頭與迎接新年。（新華社）

中國人元旦假期最熱門出境目的地曝光「這城市」居榜首

2026-01-03 09:00
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

2026-01-03 21:15

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包