撕香港立會候選人海報 翁判賠7.4美元 監禁4周緩刑18個月

上月香港 立法會選舉投票 日，73歲老翁在深水埗撕毀分別屬於九龍西選區候選人梁文廣及鄭泳舜的共10張海報，7日於西九龍裁判法院承認兩項刑事損壞罪。

明報報導，案情稱，老翁被捕後在警誡下承認一時手癢，才撕毀貼在小販攤位的海報。裁判官判處被告監禁4周，緩刑18個月，另須分別向梁文廣及鄭泳舜賠償的9港元及49港元共58港元（約7.4美元），從保釋金扣除。

據報導，被告吳玉堂（73歲，退休 ）承認兩項刑事損壞罪。控罪稱，被告2025年12月7日在深水埗北河街90號外，無合法辯解而損壞分別屬於梁文廣及鄭泳舜的3張和7張2025年立法會選舉九龍西選區候選人海報，總價值9港元及49港元，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

報導引述案情稱，警員於2025年12月7日凌晨約2時25分在深水埗北河街巡邏時，發現被告形迹可疑，遂上前查問。警員之後發現原張貼於附近小販攤位的選舉宣傳海報被撕成碎片，在警員查問下，被告承認該些海報由他撕毀。被告其後被捕，在警誡下說「我一時手癢，才用手撕爛這裡大約10張議員選舉海報，給次機會啦」。