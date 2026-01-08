5大洲逾千高僧聚香港啟德體育園 率萬眾祈福、走出大火陰霾

香港各界7日上午在啟德體育園啟建千僧萬眾祈福大法會，由1300多位來自五大洲的高僧大德，帶領場內及線上萬千善信參與法會，祈願世界和平、國泰民安。 (取材自香港佛教聯合會)

近年世界各地戰火紛飛，災難頻發，為回應時代需要，踐行佛教「無緣大慈，同體大悲」理念，香港 各界7日上午在啟德體育園體藝館競技場舉行「千僧萬眾祈福大法會」。由1300多位來自五大洲的高僧大德，帶領場內及線上萬千善信，以殊勝莊嚴的念佛聲，一同為世界和平、國泰民安、社會繁榮、人民安樂而祈願。

大公報報導，7日的「千僧萬眾祈福大法會」是「世界和平 國泰民安 千僧萬眾祈福大法會」系列活動的重頭戲，於上午9時30分開始，由身兼大會主席、港府 政務司司長陳國基，以及中央港府駐港聯絡辦副主任劉光源共同主禮。全港善信熱烈響應，場內座無虛席。

陳國基在法會上致辭表示，佛教是中華優秀傳統文化的重要組成部分，其倡導的慈悲、智慧、平等、利他、感恩、和諧等理念，生動詮釋中國文化和而不同、有容乃大的精神。香港植根於優秀的傳統文化上，對不同宗教、種族與文化兼收並蓄、相互尊重，形成和平共融的多元社會，這種開放包容的土壤，是香港成為中外文化薈萃及國際大都會的重要根基。

陳國基表示，「這場匯聚千僧萬眾的祈福大法會，是一場意義非凡的佛教盛事，更是一場鼓舞人心的香港盛事。參與的一千多位佛門大德，來自世界27個國家及地區，涵蓋佛教南傳、漢傳、藏傳三大語系，全港一百多個佛教團體萬眾一心，齊心響應。」

陳國基期盼法會所凝聚的善念善願，為社會注入團結安定的力量，為香港新一年帶來更多振奮人心的正能量。同時祈願大埔宏福苑 火災中不幸罹難的眾生早登極樂，生者早日走出火災帶來的心理陰霾。

明報報導，香港大埔宏福苑大火後，港府將推棚網檢驗「三重機制」確保質素，建造業議會上月應港府邀請為業界集體採購棚網。

建造業議會執行總監鄭定寕7日稱，上月底已向廣東兩家供貨商提交訂單，共訂購約5萬張棚網，相信足夠覆蓋受早前下架要求影響420幢樓宇，首批15日抵港，成本每張170元（港幣，下同，約21.8美元）。有業界認為現階段價格偏貴，相信隨採購規模擴大令供應增加，未來可回落每張約100元。