港府官員訪美臨時喊卡 港媒：與中反感美抓委總統有關

記者陳宥菘／即時報導
香港創新科技及工業局長孫東6日突然取消訪美行程，港媒分析，應與中國對美國派兵擄走委內瑞拉總統馬杜洛的行動「極度反感」有關。（取自香港創新科技及工業局臉書）
香港創新科技及工業局長孫東6日突然取消訪美行程，港媒分析，應與中國對美國派兵擄走委內瑞拉總統馬杜洛的行動「極度反感」有關。（取自香港創新科技及工業局臉書）

香港創新科技及工業局長孫東6日突然取消訪美行程，由於出訪消息發布後四個多小時就宣布取消，且據傳訪團都已抵達機場準備出發，事情卻突然出現重大轉折，耐人尋味。香港明報7日引述分析指，應與中國對美國派兵擄走委內瑞拉總統馬杜洛的行動「極度反感」有關。

孫東原定6日啟程訪美，參與在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展（CES 2026），並到舊金山及矽谷交流。局方於6日中午發新聞稿交代行程，卻在4小時20分鐘後宣布「取消美國訪問行程」，且未說明原因。

報導稱，訪問團隊原已抵達機場準備出發。對於為何取消行程、何時決定及由誰決定，香港創新科技及工業局回覆稱，「港府一直對官員外訪的適切性作動態評估，經評估後決定取消」。有參展企業則說，在CES的香港科技館展覽將如期進行。

報導引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳指出，官員出訪的政治意味較重，在中國政府眼中，美國是踐踏委內瑞拉主權，擄走他國總統行徑屬「匪夷所思」。他說，難以估計是北京要求或港府自行決定取消行程，但「至低限度」與中國對美國的擄拐行動「極度反感」有關。

劉兆佳說，在這大環境下探討香港與美國的科技合作屬不合時宜，外界觀感會認為將經濟利益置於堅持重大政治原則之上。他並預料，任何港府官員「短期內很難」出訪美國。

信報分析，「近年中美關係陰晴不定，香港亦難獨善其身」。有資深官場中人形容此次事件「詭異」，並指官員外訪若涉及敏感國家或地區，有一套行之有效的「上報機制」，故此孫東因漏報而「甩轆」（出差錯）的可能性微乎其微，「估計是『有關方面』就中美關係有最新指示」，導致局方須匆忙變陣。

明報指出，在川普總統去年1月再上台以來，香港僅有財政司長陳茂波去年10月曾訪美，他先到紐約出席美中關係全國委員會年度晚宴，再到華盛頓以中國代表團成員身分出席國際貨幣基金組織及世界銀行集團年會。

香港 港府 委內瑞拉

