撞老婦拖行14秒未停車未備案 70歲香港司機判囚5月

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 荃灣沙咀道去年一輛的士轉彎時撞倒推手推車的老婦，導致她捲入車底被拖行14秒，傷重住院3個月。70歲夜更司機早前被判危險駕駛等3罪還押，沙田裁判法院6日判刑。

明報報導，辯方求情稱事主未按交通燈過路，盼法庭給年邁被告一次機會。裁判官稱事主沒依交通燈過路，但被告「完全沒看到她」，更將事主拖行，行為嚴重，最終判監5個月，停牌兩年。

據報導，被告余偉成（70歲）早前不認罪受審，被判一項「危機駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、一項「發生交通意外後沒有停車」、一項「發生有人受傷的意外後而沒有備案」罪成。

報導稱，裁判官黃國輝早前擔任區院暫委法官時，曾審理一宗涉及「P牌」督察姚新燊撞斷女路人腳的案件，姚不認罪受審，黃官裁定他「危駕致他人身體受嚴重傷害」罪成，判處240小時社服令。本案辯方早前求情時呈上該案，望法庭參考。黃官認為兩案不能相提並論，拒為被告索取社服令被告，只索取背景報告。

報導指，黃官判刑時稱，事主雖沒依照交通燈過路，但被告轉彎時「完全係冇睇到佢」，更將事主拖行，亦無即時停車及報警，行為嚴重；考慮到案情、被告年紀大及紀錄良好等因素，最終判處5個月監禁、停牌兩年，下令被告自費完成駕駛改進課程。