免試換駕照 金鐘出現通宵排隊黨 港運輸署將推上網預約

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 金鐘牌照事務處的「免試簽發香港正式駕駛執照」服務，近來出現排隊亂象惡化，數十名市民及「排隊黨」在寒夜下通宵露宿，只為爭取每日有限的即日籌號。媒體5日晚上10時多到場觀察，現場已有人架起帳篷、鋪設被褥，有人坐在摺凳上閒聊，也有人躺在地上休息，場面震撼。

香港01報導，金鐘牌照事務處是全港唯一提供「免試簽發」服務的櫃位，適用於持有海外駕照的市民，可免考直接換領香港駕照。每個工作日，系統提供100個網上或電話預約名額，但網上系統長期顯示未來70日無空位。

此外，每天上午和下午分別提供80個及60個即日籌，每人最多可辦理5份文件，供不想網上預約的市民使用。

媒體目擊，部分排隊人士操內地口音，似乎彼此熟識，早有準備，攜帶行李、被褥等露宿設備。有人承認排隊是為自用，但對於是否代人排隊則未回應。

運輸署早前表示，將全面推行網上預約免試簽發服務，現場不設派籌，並正積極提升網上系統，包括加強身分認證，系統升級已進入後期測試，預計今年3月推出。署方希望透過網上系統減少人群聚集，保障市民安全，但短期內排隊現象仍將存在。

此次事件反映香港部分熱門公共服務的資源仍有限，尤其對免試換領駕照需求高的群體而言，即便官方推出網上預約服務，短期內仍可能出現市民通宵等待的現象。