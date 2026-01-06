我的頻道

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

免試換駕照 金鐘出現通宵排隊黨 港運輸署將推上網預約

香港新聞組╱香港6日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港金鐘牌照事務處的「免試簽發香港正式駕駛執照」服務，近來出現排隊亂象惡化，數十名市民及「排隊黨」在寒夜下通宵露宿，只為爭取每日有限的即日籌號。媒體5日晚上10時多到場觀察，現場已有人架起帳篷、鋪設被褥，有人坐在摺凳上閒聊，也有人躺在地上休息，場面震撼。

香港01報導，金鐘牌照事務處是全港唯一提供「免試簽發」服務的櫃位，適用於持有海外駕照的市民，可免考直接換領香港駕照。每個工作日，系統提供100個網上或電話預約名額，但網上系統長期顯示未來70日無空位。

此外，每天上午和下午分別提供80個及60個即日籌，每人最多可辦理5份文件，供不想網上預約的市民使用。

媒體目擊，部分排隊人士操內地口音，似乎彼此熟識，早有準備，攜帶行李、被褥等露宿設備。有人承認排隊是為自用，但對於是否代人排隊則未回應。

運輸署早前表示，將全面推行網上預約免試簽發服務，現場不設派籌，並正積極提升網上系統，包括加強身分認證，系統升級已進入後期測試，預計今年3月推出。署方希望透過網上系統減少人群聚集，保障市民安全，但短期內排隊現象仍將存在。

此次事件反映香港部分熱門公共服務的資源仍有限，尤其對免試換領駕照需求高的群體而言，即便官方推出網上預約服務，短期內仍可能出現市民通宵等待的現象。

新法上路 猶他酒駕者駕照標記「禁止售酒」 喬州推「美國優先」車牌

加州1.7萬張商業駕照延後吊銷 聯邦嗆刪經費

移民卡車司機提告 促車管局停撤2.1萬張商業駕駛執照

加州擬重新發放非居民商業駕照 數千移民卡車司機鬆口氣

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
專家建議，購買羽絨服時注意面料是否採用防鑽絨工藝，減少羽絨纖維飄散。圖為消費者在天津市一家商店選購羽絨服。（新華社）

福建男每天穿低價羽絨外套超過12小時 確診一病症

2025-12-29 09:30

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

