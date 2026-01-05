我的頻道

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

港警搗破元朗製毒廠 檢逾700萬元毒品 歌手羅啟聰被捕

香港新聞組╱香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
港警近日在元朗搗破一個懷疑製毒工廠及毒品儲存倉，檢獲多種毒品共逾10公斤，市值約774萬港元(約99.7萬美元)，拘捕3名男女，年齡介乎21至35歲，分別報稱為歌手、學生及無業。傳其中一名35歲被捕男子為曾參加2018年選秀節目「全民造星」的歌手羅啟聰。

綜合大公報、明報報導，東九龍總區刑事總部高級督察周嘉潤表示，販毒集團以「搵快錢」作招徠，招募年輕人充當販毒「死士」，負責製毒、包裝及派送等工作，並利用村屋作為製毒中心及毒品倉庫，同時借助的士、貨車等日常交通工具運送毒品，以增加隱蔽性。

警方經深入調查，包括運用閉路電視片段追查運毒車輛，鎖定涉案人士後，於3日突擊搜查元朗山下路一個村屋單位。行動中檢獲7.9公斤可卡因(古柯鹼)、1.2公斤冰毒、740克霹靂可卡因、600克氯胺酮，以及259粒依托咪酯煙彈，並在現場發現電磁爐、煲、溫度計及包裝工具等製毒設備。

警方初步相信，該製毒工廠已運作約一個月，村屋單位月租約1.5萬港元，製成毒品主要供應東九龍區。調查顯示，被捕人各司其職，不排除有人因欠債，在收取販毒集團數萬至十多萬港元報酬後鋌而走險。

消息亦指，有被捕人透過加密通訊軟件與俗稱「上線」的主腦聯絡，對方遙距教授製毒方法及指示取貨地點，雙方從未直接見面。

警方表示，3名被捕人已被暫控各一項「製造危險藥物」、「販運危險藥物」及「串謀販運危險藥物」罪，案件將於今日下午在觀塘裁判法院提堂。

報導指出，羅啟聰於2018年以花名「狗毛」參加「全民造星」，以自彈自唱演出獲多名導師讚賞，其後亦曾參與內地音樂節目。警方強調，販毒屬嚴重罪行，呼籲年輕人勿被「搵快錢」誘惑，誤入歧途，否則將面對嚴重法律後果。

