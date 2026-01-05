疑充電器起火 香港石硤尾邨高樓火災 釀1死8傷

我的頻道

香港新聞組╱香港5日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港石硤尾邨美如樓昨晨發生奪命火警，一個高層住宅單位起火，造成1死8傷，逾270名居民緊急疏散。起火單位一對年約七旬夫婦同住，男戶主不幸喪生，其妻吸入濃煙送醫治療。消息指，火警懷疑由充電器短路引起，確實原因待進一步調查。

文匯報報導，火警於昨晨約8時發生，起火單位位於美如樓21樓，窗戶冒出大量濃煙，濃煙迅速蔓延至同層走廊及樓梯間。有街坊高呼示警，亦有人啟動火警鐘逃生，另有居民嘗試從後樓梯拖出消防喉向單位射水灌救，惟未見出水，引起對消防設備的關注。

據報導，消防接報後約4分鐘到場，動用一條喉及一隊煙帽隊進行灌救及搜救，至早上8時54分將火救熄。行動中，消防在涉事單位內發現一具男屍，另救出1男7女傷者，全部因吸入濃煙送院，其中2人傷勢較嚴重。另約250名居民自行疏散到樓下暫避，不少人冒寒抱著寵物離開。

署理助理消防區長葉錦江表示，火場面積約5米x4米，單位內雜物較多，加上走廊濃煙密布，增加搜救難度。是次行動共出動13輛消防車、13輛救護車，以及91名消防及救護人員。消防正循多方向調查起火原因，包括是否涉及電力故障。

對於居民反映消防喉轆「無水出」，消防處指，美如樓持有有效的消防裝置周年檢查證書，快速應變專隊於事後即場檢測消防設備，包括21樓相關喉轆，未發現任何異常，初步相信或因居民操作不當所致。此外，消防救援期間亦未發現防煙門被楔開。

消防處呼籲，近日天氣乾燥，市民須提高防火意識，切勿在逃生通道堆放雜物，並應學習正確使用消防喉轆，熟悉居所及工作場所的消防設備位置，以備不時之需。

