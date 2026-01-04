內地女遊港用餐 電子支付不成 大暴走揮刀襲警

帶頭警員用盾牌推撞女子，但失平衡跌倒反遭狂劈，幸有裝備保護，否則後果不堪設想。（視頻截圖）

一名內地女子昨日凌晨在上水龍琛路一間粉麵店用餐後，因手機沒電而未能用電子支付結帳，店主建議她即場充電，但女子突然情緒失控，衝入廚房拿出剪刀和菜刀揮舞，店員和食客逃出店外。警員接報到場，女食客持刀與警員對峙，並揮刀狂劈警員盾牌，其後警員將她制伏拘捕。

文匯報報導，32歲涉案女子姓劉，吉林省人，是持雙程證訪港旅客。劉女來港前曾到越南 旅遊，2日晚抵港遊玩。據悉她有情緒問題，但沒有就醫。

昨日凌晨時分，劉女到上水龍琛路33號豐泰牛雜粉麵用餐，結帳時打算用手機微信 支付，惟當時剛好手機沒有電，因此未能付款，35歲姓吳女店主建議劉女即場將手機充電，但劉女突然情緒失控，衝入店內廚房取出菜刀及剪刀，在店內揮舞及大叫大嚷。女店東、職員及顧客見狀立即逃出粉麵店，其間劉女情緒激動毀壞女店主手機，女店主立即報警。

女子手持剪刀及菜刀站在店舖中間。（視頻截圖）

明報報導，綜合網上流傳片段，當時舖中筷子及醬油散落一地，只有穿淺色外套、左右手分別持剪刀與菜刀的女子在店內，持長盾、戴頭盔及戰術背心等防暴裝備警員打開趟門準備內進，該女子情緒更激動，舉起右手菜刀指向警員，大叫「滾！滾！滾！」並急步向前揮刀狂劈長盾，當中有警員推進時失平衡跌倒，女子用菜刀狂砍其頭盔，另數名防暴裝備警員從另一門進店，在該女子背後以長盾將她包圍，她仍不斷反抗及尖叫，約六名警員將不斷掙扎的女子按在地面制伏，她涉嫌襲警等三宗罪被捕，案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。